Bayern Münih teknik direktörü Heynckes’ten 6-0 açıklaması

Bayern Münih teknik direktörü Jupp Heynckes, Borussia Dortmund’u 6-0 yendikleri maçın gerisinde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam rakiplerinden kat be kat üstün oynadıklarını ifade etti.

“Üstünlüğümüzü gösterdik”

Bavyera ekibinin duayen çalıştırıcısı, ”Ulusal maçlar nedeniyle bahşedilen aradan sonradan ritim yetişmek daima kuvvet olmuştur. Lakin bugün istediğimiz şeyleri mükemmel yaptık. Gala performansı gösterdik. Kazanmaya karar verdik ve istediğimizi aldık. Ekip, ilk 45 dakikada çok başarılı bir performans gösterdi. Keza oyun olarak keza de teknik olarak üstünlüğümüzü gösterdik. Oynanan oyundan ve sonuçtan memnunum. Salı günü Sevilla ile oynayacağımız Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçına konsantre olacağız” diye konuştu. ( DIŞ HABER)

Tarih: 01.04.2018 00:19