Bayern Münih maçı biletleri genel satışa sunuldu!

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16. Tur 2. maçında 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de Vodafone Park’da Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşacaktır.

Beşiktaş devlete ait web sitesinden biletlerle ilgili açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Biletimi nereden satın alabilirim?

Biletinizi www.passo.com.tr , N’Kolay Satış Noktaları, Passo Zeki Telefon Uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden satın alabilirsiniz.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası kombinem var, kaç bilet satın alabilirim?

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası kombinesi sahibi taraftarlarımız, Bayern Münih karşılaşması için kendisi ile birlikte toplam üç adet (3 adet) bilet satın alabilir.

Tüm sezon kapsayan kombinem var, ben de bilet satın alacak mıyım?

Hayır.. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi – Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını kapsayan kombine sahipleri Bayern Münih karşılaşması için bilet satın almayacaktır.

Passolig kartım az önce elime ulaşmadı, maça nasıl girerim?

Passolig kartınız henüz elinize ulaşmadıysa tek maçlık geçiş kartınızı Vodafone Park Bilet Satmak Gişesi’nden ya da Zeki telefonunuzdan Passo uygulamasını indirerek stadyuma giriş yapabilirsiniz.

Maça gidemeyeceğim kombinemi nasıl değerlendirim?

Kombineniz var ve Bayern Münih karşılaşmasına gelemeyecekseniz kombinenizi kulübümüze görev edebilirsiniz. Devri yapılan kombinenin kulübümüz göre satılmasının peşinde passo.com.tr hesabınıza bilet ücretinin %60’ı (masrafların düşülmesinin ardından) para puan olarak aktarılacaktır. Biriken para puanlar, bir sonraki sezon kombine yenilemenizde size indirim avantajı sağlayacaktır.

Manâlı Anekdot: Kombine koltuğun kulübümüz göre satılabilmesi için BJK göre satışa sunulan aynı kategorideki koltukların tükenmesi gerekmektedir.

Gazi / Engelli Tribün bilet talebini nasıl yaparım?

Engelli ve Gazi taraftarlarımız, bilet taleplerini Engelli Bilet Istek Formu’nu eksiksiz doldurarak yapabilecektir.

Engelli tribün bileti, Vodafone Park engelli tribün kapasitesiyle sınırlı olduğundan 10 Mart Saat 11.00 itibariyle yapılacak talepler sırası ile dikkate alınarak bilet yüklemeleri yapılacaktır.

Engelli tribün biletlerinden faydalanacak taraftarların BJK logolu Passolig kartları olması gerekmektedir.

Kayda Değer Anekdot: Gazi BJK taraftarlarımız, engelli talep formunun “Engellilik Oranı” bölümüne gazi olduklarını belirlemek için “Gazi” yazıp formu tamamlamaları gerekmektedir.

Bilet Fiyatları

Kategori 1 : 600TL

Kategori 2 : 525TL

Kategori 3 : 450TL

Kategori 4 : 425TL

Kategori 5 : 400TL

Kategori 6 : 375TL

Kategori 7 : 180TL

Kategori 8 : 170TL

VIP : 1.350TL

1903 A-E BLOK : 1.350TL

1903 B – D BLOK : 1400TL

1903 C BLOK : 1.500TL

Tarih: 11.03.2018 12:18 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur