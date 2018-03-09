Başakşehir 390 gün sonra…

Üstünlük mücadelesi veren Medipol Başakşehir, Alanyaspor deplasmanından hiç ummadığı sonuçla ayrılırken, bu sezonun da en ağır yenilgisini aldı. Bu sezon kalesinde ilk önce 4 gol görebilen Başakşehir, en son geçen sezon oynanan Kasımpaşa maçında benzer sayıda gol yemişti.

2016-2017 sezonunun 20.haftasında deplasmanda oynadığı Kasımpaşa maçında 4-0 yenilen Başakşehir, ligde bütün 390 gün sonra kalesine 4 gol birden görerek sahadan ayrıldı.

Tarih: 09.03.2018 21:50 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur