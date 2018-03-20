Bafetimbi Gomis’ten çocuklara sürpriz

Kasım ayında Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde lösemi tedavisi gören çocuklara sürpriz yapan Galatasaray’ın yıldız forveti Bafetimbi Gomis, Fransa’daki kısa tatilinde de çocukları unutmadı.
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Gomis, Marsilya’da bir çocuk hastanesine ziyarette bulunarak buradaki kanser, böbrek hastası ve diğer hastalıklara sahip çocuklara hediyeler verdi. Galatasaray forması da imzalayan Gomis, çocuklarla oynamayı da ihmal etmedi.
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Kaynak: www.sporx.com
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