Bafetimbi Gomis, durdurulamıyor

Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Atiker Konyaspor maçında attığı golle ligdeki gol sayısını 25’e taşıdı.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, evinde karşı karşıya geldiği maçta Atiker Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların yıldızı Bafetimbi Gomis, Konya’yı da abes geçmedi. Gomis, 69. dakikada karşı taraf fileleri havalandırdı. Başarılı golcü bu nedenle gol sayısını da 25’e çıkardı. Gomis, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile çıktığı lig ve kupa maçlarında 28 gol kaydetti.

Gomis, bu sezon Konyaspor’a 5 gol attı

Galatasaray’ın yıldızı Bafetimbi Gomis, bu sezon Atiker Konyaspor ile lig ve kupada oynadığı 4 karşılaşmada fileleri 5 kez havalandırdı.

Galatasaray, bu sezon Atiker Konyaspor ile Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda toplam 4 kere aleyhinde karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, sahadan 3 kere şampiyon ayrılırken rakibi ile 1 defa berabere kaldı. Bu müsabakalara Bafetimbi Gomis, damgasını vurdu. Gomis, maçların hepsinde forma giydi ve yeşil beyazlıların kalesine toplam 5 gol gönderdi.

Tarih: 11.03.2018 21:09 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur