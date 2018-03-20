Bafetimbi Gomis, Avrupa’da katsayı kurbanı

Avrupa’nın büyük liglerinde şampiyonlar yaklaşık olarak kesinleşirken, gol krallığı yarışında ise büyük bir rekabet var. Krallıkta, Liverpool formasıyla kasırga gibi esen Mohamed Salah birincil sıraya yükselirken, Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Türkiye’nin düşük kat sayısı nedeniyle ilk 10’da yer alamadı. Avrupa gol krallığı yarışında 25 gol atan Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi kadar fileleri havalandıran Gomis, katsayının 1.5 olması nedeniyle 37.5 puan topladı. Sakatlığı bulunan Tottenham’ın golcüsü Harry Kane ise 3. sıraya geriledi.

KATSAYIYI BİR TEK JONAS AŞTI

5 büyük lig (kat rakam:2) dışarıda tabloya girebilen tek isim Benfica formasıyla 31 gol atan Jonas oldu. Gomis kalan haftalarda performansını devam ettirebilirse birincil 10 sırada kendisine yer bulabilir.

Bu sezon ligde ve Türkiye Kupası’nda 28 gol, 6 asist yapan Gomis, Galatasaray’ın toplamda 34 golüne direkt katkı sağladı.

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Kaynak: www.sporx.com

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