Babel’e büyük övgü!

Fransızların dünyaca ünlü futbol dergisi France Football, devlete ait sitesi yoluyla yayımladığı bir makalede Beşiktaş’ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel hakkında övücü ifadelere yer verdi.

Bu akşam Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş-Bayern Münih maçı öncesi bir inceleme yayımlayan dergi, yazıda “Ryan Babel, Bitmiş Doğuşun Zamanı mı?” başlığını kullandı.

YENİ THIERRY HENRY

Hollandalı kanat oyuncusunun Ajax’ta parladığı günlerden daha sonra 17 milyon euro’ya Liverpool’a transfer olduğu günlerden bahseden dergi, o dönemde Marco van Basten’in oyuncu için “Yeni Thierry Henry” yorumunu yaptığını hatırlattı.

Yazıda bütün övgülere karşın Babel’in sadece gelecek vadeden bir oyuncu olarak kaldığını belirten France Football, oyuncunun kendisini Beşiktaş’ta baştan bulduğunu yazdı.

KENDİNİ HATIRLATTI

Dünyaca meşhur dergi, “Beşiktaş yöneticilerinin öngörülü olup olmadığını veya Ryan Babel’in her yerde kendisini göstermek isteyip istemediğini bilmiyoruz. Ama Hollandalı, şu lahza hiç olmadığı dek iyi oynuyor.” ifadelerini kullandı.

Babel’in Hollanda milli takımının namzet kadrosuna yeniden çağrıldığının da vurgulandığı yazıda yıldız futbolcu için “Driplingde ressam, topu alışında zarif ve son derece klas” yorumlarına yer verildi. (Fanatik)

Tarih: 14.03.2018 10:54 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur