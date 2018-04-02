Babel’den Başakşehir’in 2. golüne tepki

Başakşehir’in Akhisar’ı yendiği maçta attıkları 2. gol büyük tartışmalara neden olmuştu. Süper Lig yayıncı kuruluşu beIN Sports’un pierosuna tarafından, Başakşehir’in 2. golünden önce topun tamamı çizgiyi geçti.

BABEL’DEN İKİNCİ GOLE TEPKİ

Beşiktaş’ın Hollandalı yıldızı Babel, Başakşehir’in münakaşacı golü sonrası, “Bir şeyler tweetlemek istiyorum lakin sessiz kalmalıyım.” şeklinde tweet attı.

Beşiktaşlı bir taraftar ise, “Lütfen yapma. Biz sahada kazanacağız.” cevabını verdi.

Bunun üzerine Babel, “Katılıyorum” dedi.