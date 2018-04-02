Babel’den Başakşehir’in 2. golüne tepki

admin
Spread the love
Başakşehir’in Akhisar’ı yendiği maçta attıkları 2. gol büyük tartışmalara neden olmuştu. Süper Lig yayıncı kuruluşu  beIN Sports’un pierosuna tarafından, Başakşehir’in 2. golünden önce topun tamamı çizgiyi geçti.

BABEL’DEN İKİNCİ GOLE TEPKİ

Beşiktaş’ın Hollandalı yıldızı Babel, Başakşehir’in münakaşacı golü sonrası, “Bir şeyler tweetlemek istiyorum lakin sessiz kalmalıyım.” şeklinde tweet attı.

Beşiktaşlı bir taraftar ise,Lütfen yapma. Biz sahada kazanacağız.” cevabını verdi.

Bunun üzerine Babel, “Katılıyorum” dedi.

Tüm zamanların en iyi 10 kalecisinden bahsettiğimiz yazımızı da okumak isterseniz tıklayın

Bir Cevap Yazın

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir