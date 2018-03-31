Aziz Yıldırım’ın mega projesi

SON MODEL BİRİYLE İLGİLENİYORUZ

Adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım’ın kulüp yapısında radikal bir değişime gitmeyi planladığı ve bu projeden üstü kapalı olarak bahsettiği öğrenildi.

Aziz Yıldırım’ın İzmir’de delegelere bahsettiği, uzun zamandır planlamasını yaptığı bu projeyle ilgili bu sabahtan Çırağan Sarayı’ndaki kahvaltıda tavır öncesi gelen sorulara karşılık ad vermeden “Avrupa futbolundan son model biriyle ilgileniyoruz” sözleriyle bahsetmesi dikkat çekti.

DEREAĞZI TESİSLERİ’Nİ GEZDİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın altyapıda yeni bir sistem hazırlamak istediği ve bu doğrultuda manâlı bir futbol adamıyla anlaştığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelen ve ismi giz gibi saklananan futbol adamı, Dereağzı Tesisleri’nde incelemede bulundu. Fenerbahçe’nin oyun felsefesini altyapıdan kurmak isteyen futbol adamının yönetimden birincil etapta 6-7 saha başvurusunda bulundu.

MEGA PROJE

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Aziz Yıldırım’ın projeleriyle ilgili olarak ise şunları aktardı: “Başkanın mega bir projesi var. Tüm illeri kapsayan bir proje. Projeyle ilgili ilerleyen günlerde tanımlama yapacak. Gerçekten bugünün aktüel konularını içeren, üzerinde çok kafa yorulup tartışılması gereken bir proje.”