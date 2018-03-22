Aziz Yıldırım’ın konuşmama kararını bozma nedeni

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, uzun süren sessizliğini sonunda bozdu. Hakem hataları, seçim süreci, başkan adayı Ali Koç’un eleştirileri ve son olarak olarak Alex de Souza’nın derbi öncesi İstanbul’a gelmesinin peşinde Yıldırım sonunda beklenen açıklamasını yaptı.

Yıldırım, yakın çevresi ve kendisine yardım veren birçok kongre üyesinden baskı gördü ve eleştiri aldı. Başkan Yıldırım’ın bu konularla alakalı olarak artık çıkıp konuşmasının zamanının geldiği açıklama ediliyordu.

Şimşek da gelişmelere kayıtsız kalamadı ve yazılmış bir yorumlama ile bu konularla alakalı düşüncelerini ve eleştirilerini dile getirdi. Yıldırım, açıklamasını basın toplantısıyla soru – yanıt biçiminde yapmayarak mümkün polemiklerin önüne geçmeye çalıştı.

Bu açıklamayı yazılı olarak ve ajanslar üzerinden gerçekleştirdi. Kulübün devlete ait yayınlama organlarına bu tanımlama yapılmadığı gibi haber olarak da kullanılmadı.

Bunun temel sebeplerinden biri de internet sitesi ve televizyonu bilhassa seçim gündeminden uzak tutmaktı. Daha önce alınan karar gereği başkan Şimşek ve başkan adayı Ali Koç’un seçim ile ilgili açıklamalarına bu mecralarda yer verilmeyecek.

KONUŞMAMA KARARI VARDI

Başkan Aziz Şimşek konuşmama kararını sürdürüyordu. Uzun süredir konuşmaktan kaçınan Başkan Şimşek’ın özellikle tercih süreciyle ilgili konuşmama kararı bulunuyordu.

Ocak ayında yapılan divan kurulu toplantısında Başkan adayı Ali Koç’un eleştirel konuşması sonrası ortamın gerilmemesi ve seçim atmosferine girilmemesi için kürsüye çıkmaktan vazgeçen Şimşek, şampiyonluk yarışı süresince konuşmamayı planlıyordu. Hakemle ilgili konuşmanın durumu çok artı değiştirmeyeceğini düşenen Yıldırım, tercih çalışmalarına ise resmi açıklama yapmadan devam ediyordu.

——————————-

Kaynak: www.sporx.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







