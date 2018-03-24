Aziz Yıldırım’ın Aykut Kocaman kararı

YOLA DEVAM

Sarı-lacivertli takım ile bir yıl daha sözleşmesi yer alan Aykut Kocaman’ın geleceği kamuoyunda çoktan tartışılmaya başlanmıştı.

Alınan karar gereği deneyimli hoca, takımı kazanan yapamasa bile görevinin başında kalacak.

Başkan Şimşek’ın bu kararı almasında çoğu etmen önemli rol oynadı. Yıldırım, seçilmesi durumunda yeni bir teknik adamın takımı kısa sürede başarıya götüreceğini düşünmüyor.

Bunun için zaman da Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle tatmin edici fiziksel imkan da değil. Bunun yerine zaten bu yıl temeli atılan takımın üstüne yapılacak takviyelerle daha da iyi hale gelmesi üstünde duruluyor.

EN DOĞRU AD KOCAMAN

Sezon içinde Kocaman’ın sistemine ve oynattığı futbola önemli eleştiriler olsa da Başkan Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüp için sportif, idari ve mali açıdan en doğru ismin Aykut Kocaman olduğunu düşünüyor.

İki tarafın da uzun süredir birlikte çalışması ve birbirini tanıması da manâlı bir üstünlük olarak gözüküyor. Haziran ayındaki seçimin kazanılması durumunda da mevcut kontratın yenilenmesi gündeme gelebilir.

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

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