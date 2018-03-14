Aziz Yıldırım’dan seçim öncesi flaş hamle!

Fenerbahçe’de başkan Aziz Şimşek, haziran ayında yapılacak tercih öncesinde çalışmalarını gizliden gizliye sürdürüyor.

Daha önceki yönetimlerde beraber çalıştığı Nihat Özdemir ve Abdullah Kiğılı ile temaslarda bulunan Aziz Yıldırım, gazeteci Uğur Dündar’dan sonra Ertuğrul Özkök’ü de kulüp sözcüsü yaparak ”patronların” istemediği Mahmut Uslu’yu dinlendirmek amacında.

Hamdi Akın, Selim Koray, Recep Tanrıverdi, Mehmet Torun, Dursun Ekşioğlu, Engin Keçeli, Mehmet Okay, Erkan Güral gibi isimleri yönetimine edinmek için uğraşan Şimşek’ın hedeflerinden birisinin de eski dışişleri bakanı Şükrü Sina Gürel olduğu konuşuluyor. çok iyi bir Fenerbahçeli olan ve Aziz Şimşek’la tekrar tekrar maç izleyen Gürel’in vereceği cevabın kongrede belirleyici noktaların birisi olacağı konuşulmaya başlandı.

(Fotospor)

Tarih: 14.03.2018 10:17 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur