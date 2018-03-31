Aziz Yıldırım’dan Robben bombası !

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Haziran’da yapılacak genel komite öncesinde çalışmalarını sürdüren Başkan Aziz Yıldırım Arjen Robben’i aktarma etmek için kesenin ağzını açmış durumda.. SENELIK 4 MİLYON Bayern Münih ile son sezonunu yaşayan Arjen Robben’e 3 yıllık anlaşma öneri edilecek. Her bir sene için 4 milyon Euro garanti para önerilecek. Maç başı paralar da ek edilecek. Fener, Robben’e bonservis ücreti ödemeyecek. Fakat 5 milyon Euro civarında bir imza parasının verilmesi söz konusu. Bu Nedenle Robben’in garanti parası 17 milyon Euro olacak. TEMAS KURULACAK Arjen Robben’in menajeri ile bir süredir görüşme halinde olan Fenerbahçe yönetiminin en kısa sürede Hollandalı futbolcu ile bir araya gelmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertli idare ile Robben arasındaki röportaj Almanya’da olacak. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Bayern Münih’in yıldız futbolcusu Arjen Robben, uyuşmama yaşamasından dolayı rahatsız hissettiğini söylerken takımdan ayrılabileceğinin sinyallerini verdi. ”BÜYÜK BİR SORUN!” Transferde adı Fenerbahçe ile anılan 34 yaşındaki futbolcu, ”Benim için büyük bir sorun. Ne yapacağım, gelecekte nerede olacağım bunun için hiçbir karar verilmedi. Böyle olunca kafanızda bir sürü opsiyon oluyor. Ayrı seçeneklerde var natürel. Lakin hemen şimdi kararımı vermedim.” dedi. ”TÜM SEÇENEKLER MEVCUT” Futbola hedefe kilitlenmek istediğini gösteren Robben, ”Futbol bir iş. Sonunda tüm seçenekler mevcut. Nisan ayındaki maçlara odaklandım. Şampiyonlar Ligi maçlarımız var. Lig devam ediyor ve lig kupası maçlarımız var. Kafamda bunların olması lazım, ”Gelecek sezon nerede olacağım” sorusu değil.” sözlerini kullandı. ”KARİYERİMİN SONUNA YAKLAŞTIM” 34 yaşına geldiğini ve kariyerinin son dönemlerini yaşadığını kaydeden tecrübeli futbolcu, ”Kariyerimin sonuna içten yakınlaşmak kararımı zorlaştırıyor. Daima oynayacağım diyorsunuz fakat ne olacağını bilemiyorsunuz. Vücudum gittiği sürece sürdürmek istiyorum ve şu anın zevk almak istiyorum.” diyerek sözlerini tamamladı. Takvim