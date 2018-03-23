Aziz Yıldırım’dan mesaj: “Hangisi özlenen Fenerbahçe?”

tercih rüzgarının esintileri devam ediyor. Ali Koç’un İstanbul’daki konuşmasının ardından Aziz Yıldırım Biga’dan mesaj gönderdi…

Fenerbahçe başkanı Aziz Şimşek’dan başkan adayı Ali Koç’un “Özlenen Fenerbahçe için” sloganına Biga’da cevap geldi. Yıldırım bu sloganın iyi düşünülmediğini belirterek özlenen Fenerbahçe 1998’den önceki Fenerbahçe mi diye sordu. İşte Şimşek’ın Biga’daki sözleri…

20 sene önce stadı olmayan, tuvalete gittiğiniz zaman pantolonlarınızı, ayakkabılarınızı ast bastığınız, salonu olmayan, Topuk Yaylası olmayan, Ankara İncek tesisleri olmayan, Dereağzı tesisleri olmayan, birincil yapılan çağdaş stadı olmayan, içinde locaların olması, 1907 tribünlerinin olması, Avrupa’ya gittiğimizde bizde olmadığını söylediğimiz ısıtma sistemi…

Özlenen Fenerbahçe bu mu yoksa 1998’den önce bu saydıklarımın hiç biri olmayan, 6 ayda bir kongreye giden 6 ayda bir kendi arasında savaşan, başkanları gönderen, yöneticileri gönderen, kız basketi 2. Ligde, kız voleybolu 2. Ligde. 1. Lige çıkmasın diye uğraş verilen bir tek futbol takımına dayalı düzeni mi özlüyoruz?

Yoksa son 20 yılda Fenerbahçe’nin geldiği noktayı mı özlüyoruz. Veya özleyeceğiz. Şu Anda konuşmaları yaparken dikkat etmeniz gerekli. Özlenen Fenerbahçe dediğiniz zaman güya geçmişte Avrupa şampiyonu olmuşuz düşünceleri ile futbol takımı ile ya da basketbola geldiğiniz zaman geçen yılın Avrupa şampiyonu Fenerbahçe basketbol takımıdır.

İLGİLİ VİDEO

——————————-

Kaynak: www.sporx.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







