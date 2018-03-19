Aziz Yıldırım’dan Ali Koç için olay yaratacak sözler

manâlı açıklamalarda bulunarak; “Futbolu idare eden kurum iflas etmiş durumda” dedi. Yıldırım; Ali Koç’un başkan adaylığının Fenerbahçe’yi böldüğünü söyledi.

Sarı-Lacivertli Kulübün Başkanı; hakem kararlarının Fenerbahçe’ye verdiği zarardan da bahsederek; “Öncelikle Spor Bakanlığı almak üzere, tüm yetkililerin, toplumda futbol yüzünden yaşanan ayrışmaya dikkatini çekmemiz gerekiyor” dedi.

Aziz Yıldırım’ın birbirinden önemli açıklamaları şöyle:

“SİYASET İÇERİSİNDE LOBİ Mİ YAPMAMIZ GEREKİYOR?”

“İçeride ya da açık havada, her maç, maç sonucuna etki edecek, aleyhimizde hakem kararları veriliyor. Tanımlama yapıyoruz, hemencecik disipline sevk ediliyoruz. Kurumlar arası ilişkiler ile çözüm arıyoruz, yeniden hakkımız yeniyor. İlla bayağı çözüm yollarının dışına çıkıp, ortalığı yangın yerine çevirecek bir suç duyurusunda bulunmamız veya siyaset içerisinde lobi mi yapmamız gerekiyor?”

“Sezon başından bu yana birçok maçta hakemlerin niyeti daha 1. dakikadan itibaren fazla açık. Bizim oyunumuzun iyi ya da kötü olması bizi bağlayan bir durum. ‘Fenerbahçe de iyi oynamadı’ argümanı abes bir argümandır. Futbol bir sonuç oyunudur. Siz hakemler olarak sonuca bu değin etki edecek kararlar alırsanız biz sizin içtenliğinize nasıl inanacağız? Aykut öğretmen haftalardır aynı şeyi söylüyor, yaratılan zorlama ile topu taça atan futbolcunun taç atışı kullanmasına mani olamayan ve taç atışını adalet eden tarafa dahi veremeyen bir hakem nasıl olacak da lehimize penaltı verecek, rakibimize kırmızı kart çıkarabilecek? Hakemler seri halinde verdikleri kararlarla karşımızdaki rakiplerimizi gol pozisyonuna sokarken, nizami golümüzü veremiyorsa veya gol umudu olan pozisyonu kesiyorsa nasıl olur da adaletli yarışmadan laf edebileceğiz? Futbol programlarında golle sonuçlanan pozisyonlar yorumlanırken gol pozisyonunun hemen öncesinde hakemin sırt sırta verdiği kararlarla topun oraya dek taşındığı gözükmüyor fakat yorumlanabilsin? Buradan açıkça söylüyorum; ligin kaderi tamamen hakemlerin verdikleri kararlarla şekilleniyor ve bu kararlarda maalesef hak değil.”

En son Galatasaray maçında 3 penaltımız verilmiyor. Bunlardan 1 adam başına verilse maç kopacak fakat Bülent Yıldırım’ın sahaya bir misyonla çıktığı pek görünen o ki, siz isterseniz Messi’yi transfer edin, futbolu yöneten mekanizma şampiyonu önceden belirlediği sürece bir şey değişmiyor.

Sponsorlar bir bir çekiliyor, taraftar tribünden çekiliyor. Bu sorunun önüne, belirlenmiş takımları yarış içinde tutup şampiyonu evvelden belirlemeyle geçemezsiniz. İnsanların zekasıyla alay etmeyin

Kongre çığırtkanlığı yapmayacağız” kisvesi aşağıda 1,5 yıldır kongre çığırtkanlığı yapılıyor. Geçen sezonun ortasında, Konya maçımıza 1-2 saat kala Ali Koç başkan adaylığını ‘Her şartta adayım’ diyerek açıkladı. Tebrik ediyorum kendisini, 3 Temmuz’da başarılamayan ayrışma şu anda başarıldı.

“En son Galatasaray maçında 3 penaltımız verilmiyor. Bunlardan 1 tanesi verilse maç kopacak fakat Bülent Şimşek’ın sahaya bir misyonla çıktığı o kadar anlaşılan, siz isterseniz Messi’yi transfer edin, futbolu yöneten mekanizma şampiyonu önceden belirlediği sürece bir şey değişmiyor. Bir takımın lehine olan 3 penaltının birinde bile hakem penaltıya hükmedemiyorsa siz nasıl olacak da maçı kazanacaksınız? Kaç tane daha penaltı kazanmanız gerekiyor ama hakem sizin lehinize penaltı verebilsin? Hafta sonu diğer maçları seyrediyorum da hakemler bizim dışımızda her ekip için mertçe kararlar verebiliyor.”

“Bülent Şimşek bizim pozisyonumuza penaltıyı vermiyor, sonra gidiyor Galatasaray’ın da hakkını yiyerek eyyam yapıyor; çünkü hatasının farkında. Bütün bir maç böyle geçti, önceki haftalar da bundan ayrı değildi. Hakemler maç yönetmiyor, idare ediyorlar. Tek dertleri, iyi idare edip gözlemciden yüksek notu almak ve sonraki hafta her yerde maç alabilmek. Yan bu sadece onların değil, maçı idare etmeyi yücelten bir yönetim anlayışının suçu. Elimizde bu haftaya kadar oynanan maçların hakem atamaları, bu hakemlerin maç performansları ve bu performansın nasıl ödüllendirildiğine dair detaylı bir rapor var. Bu rapor gösteriyor ki, maçımızda aleyhimize hata yapan hakem ödüllendiriliyor. Hakemler de bunu mahsus maçımıza geliyor. Herkes de saf saf hakemden adaletli idare bekliyor.”

“Ilk Kez Spor Bakanlığı olmak üzere, bütün yetkililerin, toplumda futbol yüzünden yaşanan ayrışmaya dikkatini çekmemiz gerekiyor. Bakın bu işin sonu iyi değil. MHK Başkanı’ndan hakemlere, TFF temsilcilerinden hakem gözlemcilerine bu işin suyu çıkmış durumda. ‘Herkes hakemlerden şikayet ediyor, demek ama içten yoldayız’ mantığı Türk Futbolu’nu uçuruma sürüklüyor. Sponsorlar bir bir çekiliyor, taraftar tribünden çekiliyor. Bu sorunun önüne, kesin takımları yarış içinde tutup şampiyonu evvelden belirlemeyle geçemezsiniz. İnsanların zekasıyla alay etmeyin.”

“Bizler kendi futbolcularımızla her daim beraberiz. Lüzum hocamızla, lüzum futbolcularımızla kesintisiz görüşüyoruz, konuşuyoruz, onları sahaya kanalize etmeye çalışıyoruz. Ama bir yandan kongre çığırtkanlığı yapanlar, bir yanlamasına MHK’nin Fenerbahçe aleyhine güttüğü tayin politikaları işimizi epeyce zorlaştırıyor. Hocamız Aykut Kocaman’ın söylediği gibi, hakemlerle tek tek işimiz değil, onları idare eden, yönlendiren ve yücelten mekanizmayla esas problemimiz”

“FENERBAHÇE CAMİASI ARTIK BÖLÜNMÜŞTÜR, ALİ KOÇ’U TEBRİK EDİYORUM”

“Kongre çığırtkanlığı yapmayacağız” kisvesi aşağı 1,5 yıldır kongre çığırtkanlığı yapılıyor. Geçen sezonun ortasında, Konya maçımıza 1-2 saat kala Ali Koç başkan adaylığını ‘Her şartta adayım’ diyerek açıkladı. O günden bu güne, bütün camianın dikkati bundan böyle kongredeydi. Herkes öncelikle futbol takımımız elde etmek üzere takımlarımızı 2. plana itti ve kongre konuşmaya başladı. Yaşanan her başarısızlığın gerisinde kongre sopası devreye girdi. Taraftarlar ikiye bölündü, sosyal medyada uzun süredir güdümlü hesaplar sayesinde başlamış olan stres bundan böyle sokağa yansımaya başladı. Tebrik ediyorum kendisini, 3 Temmuz’da başarılamayan ayrışma şimdi başarıldı.”





“KINAYACAĞINA TEŞEKKÜR EDİYOR”

Şekip Bey Divan Toplantısında dile getirdi. Uzun bir süreden beri sosyal medyada organize bir egzersiz var. Yasa dışı gruplarla ve bilhassa FETÖ ile iltisaklı sosyal medya hesapları yayındalar. Bunların böylece birçok yurt dışı merkezli. Yaptığımız kabahat duyuruları sebebi ile bunların kim olduğunu biliyoruz. Devletimiz de biliyor. Bu hesaplardan şahsım ve yöneticilerimizin eşlerine, çocuklarına ve ailelerine yedi gün yirmi dört saat küfür ediliyor. Unutulmasın, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne dürüst veya hatalı 20 yıla yaklaşan bir zaman hizmet ettik. Bu süreçte özgürlüklerimizden vazgeçtik. Görünüşte bu hesaplar Fenerbahçeli. Kongre için saf tutmuş görünümündeler. Biliyorsunuz bir suçu işlemek var, bundan başka bunu azmettirmek. Azmettirenler güdümlü hesaplar. Fenerbahçe’nin başarısız olması için dikkatli bekliyorlar. Yazılanların içerisinde yüzlerce iftira, yalan veri, dezenformasyon var. Bu hesapların hedefi kesin. FETÖ ile uğraş edenleri karalamak, itibarsızlaştırmak. Tıpkı 3 Temmuz günleri gibi. İçinde bulunduğumuz Kongre ortamından istifade ediyorlar. Taraftarlarımız bunları kendileri gibi Fenerbahçe’ye gönül vermiş halk müziği olarak düşünüyorlar. Bunlardan etkilenen geniş bir kitle var. Bu hesaplar Kongre’de Ali Bey’in yanında saf tutmuş görüntüsünü verdiği için Ali Bey hastalık duymuyor bu işten. Kendisine Divan Toplantısında Şekip Bey söyledi; bunların Ali Bey’e hiçbir faydası olamaz. Bunların Fenerbahçe’ye de faydası olamaz. Bunlar ülkeyi korkutma eden büyük bir oyunun parçası. Ali Bey’e bunlara haysiyet etme, bunların yaptıklarını güzel karşılama, bunların peşinde olan zor ortaya çıkınca üzülürsün dedik. Ali Bey dinlemedi. Bunlara teşekkür ediyor, aynen devam etsinler. Bugün sosyal medyadaki gençlerin yapmış olduğu saldırılar yarın kendine de dönebilir. Bunun için de çok dikkatli olmak gerekir. Bu uyarıyı yapmış olalım.”

Genel Kurulu Kurtuluş Savaşı’na çevirenler bilmelidir ama, Kurtuluş Savaşı düşmana karşısında verilir. Biz hepimiz Fenerbahçeliyiz.

Fenerbahçe’yi kongre ile yıpratanlarla ilgili ise günü geldiğinde konuşacağız. Biz hocamıza ve takımımıza güveniyoruz. Hala şampiyonluğa olan inancımızı koruyoruz. Yalnızca Fenerbahçe’ye inanın ve yalnızca Fenerbahçe’yi sevin

Aziz Yıldırım olarak soruyorum, Alex’i uzun süren uğraşlar sonucu Türkiye’ye getirdiğimizde kaç kişi Alex’i tanıyordu? Kötü performans gösterdiği düşünülen Alkmaar ve Sakarya maçlarında, tüm tribünlerin yuhaladığı Alex’e, kim sahip çıkmış, kim tek başına ayağa kalkarak alkışlamıştır? Alex buradan ayrılmayı düşünüp Hertha Berlin ile anlaştığında, anlaşmayı bozup Alex’in Türkiye’de kalmasını kim sağlamıştır?





“BENİM ADIMA KİMSE KİMSEYE HAKARET ETMESİN”

“Buradan dobra dobra uyarıyorum: Benim adıma, hiç kimse Ali Koç’a veya bir başkasına hakaret edemez. Böyle bir şeyi benim kabul etmem olası değildir. Bu konudaki görüşümü açık açık belirtiyorum. Benim faydama olacaksa da böyle bir şeyin kabul etmem mümkün değildir.

Genel Kurulu Kurtuluş Savaşı’na çevirenler bilmelidir ki, Kurtuluş Savaşı düşmana aleyhinde verilir. Biz hepimiz Fenerbahçeliyiz. Hiç kimse diğerine düşman yok, olamaz. Seçim ayrışma için bir araç değildir. Bunu katiyen kabul etmem. Fenerbahçe tarihinde böyle bir şey yaşanmamıştır.

“FETÖ, HAKEMLER, MHK bu ortamdan faydalanıyor”

“Bu ortamdan hakemler de faydalanıyor, TFF ve Fenerbahçe düşmanları da. Sosyal medyada bilhassa FETÖ bağlantılı hesapların, Fenerbahçe puan kaybettiğinde saldırıya geçtiğine şahit oluyoruz. Sahadaki hakem ‘Nasılsa kongre var, kimse benden hesap soramaz’ mantığıyla hareket ediyor, o güven ile maça geliyor. MHK, Fenerbahçe Kongre sathı mahalline girdi, kimsenin umurunda olmaz diye kafasına tarafından atamalar yapıyor, Biz de bir yandan saha dışı bu güçlerle bir yanlamasına da saha içinde rakiple mücadele ediyoruz. Kiminle mücadele ediyoruz, tek başımıza mücadele ediyoruz. Bu kulüp bunları yargı etmiyor, Fenerbahçe’nin büyüklüğüne bunlar yakışmıyor. Kongre Haziran’da orada duruyor, zaten gideceğiz. Derdiniz Fenerbahçe’yi altında çekip bundan kendinize edebiyat malzemesi yaratmak ise, bu başka bir konu.”

“BİZ FETÖ İLE MÜCADELEYE, SAHADA MÜCADELEYE VE FENERBAHÇE DÜŞMANLARI İLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

3 Temmuz’daki FETÖ Kumpası’ndan önce biz Forbes Dergisi’nin kapağındaydık. Fransız ekonomi dergileri bizim için, ‘Dortmund ve Lyon’u geride bıraktı’, ‘Bu ekonomik istikrarla devam ettiği takdirde 10 yıl içinde Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olabilir’ yazmıştı. Sonradan kumpas yapıldı. Daha önce saha içinde 2 kere yapılan kumpas bu defa bizi Metris’e göndererek yapıldı. Bugün ayrıca o günlerin sıkıntısını yaşıyoruz, keza de bize bu kumpası kuranların bir kısmından mahkemede hesap soruyoruz. Bu mahkemelerden nedeniyle aldığımız tehditler, önümüze çıkarılan engeller bizi yıldıramayacak. Fenerbahçe’yi kongre ile yıpratanlarla ilgili ise günü geldiğinde konuşacağız. Biz hocamıza ve takımımıza güveniyoruz. Hala şampiyonluğa olan inancımızı koruyoruz. Yalnızca Fenerbahçe’ye inanın ve sadece Fenerbahçe’yi sevin.”

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Kaynak: www.sporx.com

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