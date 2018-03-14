Aziz Yıldırım’dan 6-0 sürprizi! Özel video…

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü oynanacak derbi öncesinde takımın moral motivasyonunu yukarı taşımak için Samandıra’ya tümdengelim yapacak.

Şimşek’ın bugün teknik heyetin de katıldığı yemekte futbolcularla buluşacağı öğrenildi. Başkanın cuma akşamki sürprizi ise G.Saray’a karşısında elde edilen 6-0’lık zaferin yıldızlarından birisini kampa getirmek olacak.

Cuma akşamı ayrıca daha önce alınan derbi galibiyetlerinden sonra yaşanan eğlenceler de futbolculara izlettirilecek. (Skorer)

Tarih: 14.03.2018 10:04 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur