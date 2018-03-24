Aziz Yıldırım: Yakında adaylığımı açıklayacağım

Fenerbahçe Başkanı Aziz Şimşek, sarı-lacivertli kulübün Karadeniz Ereğli şubesi kadar düzenlenen etkinliğe katıldı.

Yıldırım, adaylığımı kısa sürede açıklayacağım diyerek seçime gireceğini resmi olarak duyurdu.

İşte Şimşek’ın sözleri:

ÖZLENEN F.BAHÇE YOK GELECEĞİ OLAN F.BAHÇE VAR

“Diyorlar fakat, ’Özlenen Fenerbahçe.’ Yirmi yıl öncesinde sadece futbol takımı olan ve ezeli rakipleriyle yaptığı maçlarda ara sıra yenen, yenilen bir takımken 19 senedir Galatasaray’a içeride hiçbir maçta yenilmedik, 6-0’la tarih yazdık.” diyen Aziz Yıldırım, “Bunları bir tarafa bırakacağız. Özlenen Fenerbahçe yok, geleceği olan Fenerbahçe var. Geleceği hayal etmemiz lüzumlu ve bu hayaller üzerine Fenerbahçe’yi oturtmak gerekli.” ifadelerini kullandı.

FETÖ DAHA BİTMEDİ

Aziz Şimşek, şöyle devam etti: “Fenerbahçe şuna uyarı etmelidir; FETÖ Türkiye’deki süreci devam ettirmektedir, bitmeleri uzun yıllar alacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası, Fenerbahçe’nin bekası için bu örgüte karşısında mücadelenin 3 Temmuz’daki gibi devam etmesi gerekir. başkaca bir sapmaya uğrarsak, ’Bu durum bitmiştir.’ tezine bakarsak hepimiz yanılgıya düşeriz. O süre şimdi olduğu gibi alttan alttan Fenerbahçe’yi bölme operasyonu başlamıştır ve devam edecektir. Kendi ağızlarıyla 3 Temmuz’dan daha sonra şunu söylüyorlar; Aziz Yıldırım ve yönetimler arasına taraftar nifak tohumu atarak… Bunu tribünlerde yapmaya başlamışlardı ama başaramadılar. Bunu başararak bizleri birbirimizden koparmak ve kendi emellerine cihaz etmek istediler. Buna hiçbirimiz düşmemeliyiz, bu tuzağa düşmeyelim.”





YAKINDA ADAYLIĞIMI AÇIKLAYACAĞIM

Aziz Şimşek, 1999 yılında kulübe 30 milyon dolar verdiğini ve hibe ettiğini söyleyerek, “Para devretmek basit değildir. Fenerbahçe başkanlığına adaylığımı açıklayacağım kısa sürede ve daha net konuşmalar yapacağım.” diyerek sözlerini tamamladı.

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

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