Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman’a PFDK şoku !

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TFF Hukuk Müşavirliği, TFF’nin internet sitesinden yaptığı tanımlama ile Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman’ın “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini duyurdu. Yapılan izah etme şöyle: “Hukuk Müşavirliği’nce 20.03.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir. 1- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü’nün 16.03.2018 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.- ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi gereğince PFDK’ya sevkine karar verilmiştir. 2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 17.03.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.- GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi gereğince, “çirkin ve fena tezahüratı” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine, FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı AZİZ YILDIRIM’ın 19.03.2018 tarihinde DHA’na yapmış olduğu “sportmenliğe tutarsız açıklamaları” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine, (Halihazırda cezalı) FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN’ın aynı yarışma sonrası flaş mülâkat ve basın toplantısında yapmış olduğu “sportmenliğe aykırı açıklamaları” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi gereğince dikkatsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir. 3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 17.03.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.- GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “”çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi gereğince, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi gereğince ve “merdiven boşluklarının anlamsız bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi gereğince PFDK’ya sevkine karar verilmiştir. 4- ATİKER KONYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN’ın 18.03.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-KAYSERİSPPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “hakaretleri” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 19.03.2018 tarihinden itibaren özenli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir. 5- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK’nın 18.03.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve fena tezahüratı” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi gereğince PFDK’ya sevkine karar verilmiştir. 6- BEŞİKTAŞ A.Ş. 18.03.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

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Kaynak: www.haber3.com

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