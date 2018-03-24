Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman’a ihtar cezası !

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Profesyonel Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Aziz Yıldırım ve teknik direktör Aykut Kocaman’a sportmenliğe tutarsız açıklamalarından ötürü öğüt cezası verdi. Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın Kayserispor maçında hakeme yönelik sportmenliğe tutarsız hareketlerinden ötürü 1 maç men cezası verilirken Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’a ise taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle tribün kapatma cezası verildi. İşte TFF’den yapılan yorumlama; Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 22.03.2018 tarih ve 62 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar altında belirtilmiştir. 1- KASIMPAŞA A.Ş.’nin, 16.03.2018 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. – ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının niçin olduğu çirkin ve fena tezahürat sebebiyle ve bu eylemin benzer sezon içinde konut sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ÖĞÜT CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi gereğince çirkin ve kötü tezahüratta yer alan KALE ARKASI KAPALI E, KAPALI TRİBÜN C, antre yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki konut sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, 2- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK’nin, 18.03.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK – BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının niçin olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta yer alan BATI VIP ÜSTTEKI D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, 3- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 18.03.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK – BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının niçin olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin benzer sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kere gerçekleştirilmesinden dolayı 170.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve fena tezahüratta bulunan MISAFIR TRİBÜN GÜNEY ÜST A ve DAHA AŞAĞI A bloka antre yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine, 4- ATİKER KONYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN’ın, 18.03.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası yarışma hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMI MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GIRIŞ YASAĞI ve 26.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, 5- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 17.03.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. – GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve fena tezahürat nedeniyle ve bu eylemin benzer sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 7. defa gerçekleştirilmesinden dolayı 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta yer alan SPOR TOTO C,D,E,F,L,M,N, MİGROS C,D,E,F,K,L,M,N bloka antre yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının niçin olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. Maddesi gereğince saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu FENERIUM ALT D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki konut sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin merdiven boşluklarının anlamsız bırakılmamasından dolayı 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN’ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından nedeniyle takdiren ÖĞÜT CEZASI ile cezalandırılmasına, FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı AZİZ YILDIRIM’ın, sportmenliğe tutarsız açıklamada bulunmasından dolayı takdiren IHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, 6- GALATASARAY A.Ş.’nin, 17.03.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. – GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin benzer sezon içinde konuk kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve fena tezahüratta yer alan DAVETLI TRİBÜN F,G,H,N,O,P bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki konuk müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının abes bırakılmamasından nedeniyle 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir

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Kaynak: www.haber3.com

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