Aziz Yıldırım: “Messi’yi transfer etseniz de başarılı olamazsınız”

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Şimşek, Galatasaray maçı hakkında gündeme oturacak açıklamaların altına imza attı.

Galatasaray maçında 3 penaltılarının verilmediğini ifade eden Yıldırım, “En son Galatasaray maçında 3 penaltımız verilmiyor. Bunlardan 1 adam başına verilse maç kopacak lakin Bülent Şimşek’ın sahaya bir misyonla çıktığı pek anlaşılan, siz isterseniz Messi’yi aktarma edin, futbolu yöneten mekanizma şampiyonu evvelden belirlediği sürece bir şey değişmiyor. Bir takımın lehine olan 3 penaltının birinde bile hakem penaltıya hükmedemiyorsa siz nasıl olacak da maçı kazanacaksınız? Kaç tane daha penaltı kazanmanız gerekiyor ama hakem sizin lehinize penaltı verebilsin? Hafta sonu öteki maçları seyrediyorum da hakemler bizim dışımızda her takım için yiğitçe kararlar verebiliyor” dedi.

“İSTERSENİZ MESSI’Yİ AKTARMA EDİN BİR ŞEY DEĞIŞMEYEN”

Bülent Yıldırım’ın Galatasaray’ın da hakkını yiyerek eyyam yaptığının altını çizen Şimşek, “Bülent Yıldırım bizim pozisyonumuza penaltıyı vermiyor, sonradan gidiyor Galatasaray’ın da hakkını yiyerek eyyam yapıyor; çünkü hatasının haberdar. Tüm bir maç böyle geçti, önceki haftalar da bundan bambaşka değildi. Hakemler maç yönetmiyor, idare ediyorlar. Tek dertleri, iyi idare edip gözlemciden yüksek notu elde etmek ve sonraki hafta bitmiş maç alabilmek. Bağlı bu sadece onların yok, maçı yöneticilik etmeyi yücelten bir yönetim anlayışının suçu. Elimizde bu haftaya dek oynanan maçların hakem atamaları, bu hakemlerin maç performansları ve bu performansın nasıl ödüllendirildiğine dair detaylı bir rapor var. Bu rapor gösteriyor ama, maçımızda aleyhimize kusur yapan hakem ödüllendiriliyor. Hakemler de bunu mahsus maçımıza geliyor. Herkes de saf saf hakemden adaletli yönetim bekliyor” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: www.sporx.com

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