Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu’yu fırçaladı

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Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Yumuşak Başlı, başkan Aziz Şimşek’ı kızdırdı.”Yetiştirme taraftar” açıklamaları sebebiyle tepki alan Uysal, Yıldırım’ın her yerde başkan adayı olduğu toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bunu gören Şimşek, az kalsın çıldırdı. “MAHMUT NE KONUŞUYORSUN? GEL ŞURAYA OTUR!”

Güneş Gazetesi’nin haberine tarafından, Başkan, Mahmut Uysal’nun ifade verdiği sırada “Mahmut ne konuşuyorsun? Gel şuraya otur” diyerek çıkıştı. Bunu üzerine konuşmasını kesen Uysal, Aziz Şimşek’ın yanına gitgide artarak yerine oturdu. “SANA KONUŞMA DEMİYOR MUYUM?”

Epeyce sinirlendiği gözlenen Yıldırım, daha sonra Uysal’ya dönerek, “Sana konuşma demiyor muyum? Ne konuşuyorsun?” dedi. Durum sonrası kızardığı gözlenen Uysal da “Yeni yönetimde olup olmayacağımı sordular başkanım” diyerek Şimşek’a yanıt verse de başkan, “Çok konuşuyorsun Mahmut. Yapma bunları” diyerek çıkıştı. Olay sonrası Uysal’nun moralinin bozulduğu görüldü. MOSTUROĞLU’NU DA DURDURDU

Aziz Şimşek, asbaşkan Şekip Mosturoğlu’nun da açıklamalarını uzatmasına sinirlendi. Bir kulüp çalışanını yanında çağıran Şimşek, Mosturoğlu’nun demecini kısa kesmesinin talimatını verdi. Sabahtan