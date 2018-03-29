Aziz Yıldırım: Doktorlar başkanlık yapabilirsin dedi

Fenerbahçe, tarihinin en kritik seçimlerinden biri 2-3 Haziran’da gerçekleşecek. Bu engebeli yarışta Aziz Yıldırım ve Ali Koç yarışacak. İki başkan da çalışmalarını hızla sürdürüyor.

AZİZ YILDIRIM: “BAŞKANLIK YAPABİLİRİM”

İzmir’de ‘3 Temmuz ve FETÖ Kumpaslarının Bilinmeyenleri’ konulu panele katılan Aziz Yıldırım, söylev yaptığı sırada garip bir soru aldı. Üyelerden birinin, “Sağlığınız nasıl?” şeklindeki sorusuna Yıldırım, “Check up yaptırdım. Doktorlar, ‘3 sene daha başkanlık yapabilirsin’ dediler” sözleriyle cevap verdi.

ZONA HASTALIĞI İDDİASI VARDI

Aziz Yıldırım’ın fazla stres sebebiyle Zona hastalığına yakalandığı ve bu yüzden evinde yoğun bir şekilde tedavi gördüğü bahis edilmişti.

ZONA HASTALIĞI NEDİR?

Zona hastalığı; insanın gövde etap ve yüz derisinde, sinirler her tarafında birtakım ağrılı fiskelerin dökülmesi biçiminde kendini bildiren, mikroplu bir deri hastalığı.

Su çiçeği hastalığına sebep olan ”Varicella zoster” adlı virüsün meydana getirdiği asap iltihabıdır.