Aziz Yıldırım, Çanakkale’de açılışlara katıldı

Kulübü Başkanı, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübünün “1907 Okul 1907 Pota” projesi dahilinde Çanakkale’nin Biga ilçesindeki okullarda yaptırılan basketbol potalarının açılış törenine katıldı.

Proje çerçevesinde İdriskoru köyünde bulunan İbrahim Kültürlü İlkokulundaki basketbol potalarının açılışını gerçekleştiren Şimşek, daha sonra Biga Kaymakamı Mustafa Can ve Biga Belediye Başkanı İsmail Işık’ı makamlarında ziyaret ederek, isimlerine özel hazır formaları hediye etti.

Yıldırım, Yeniçiftlik ilk ve ortaokulunda da Fenerbahçe’nin vefat eden efsane futbolcularından Selçuk Yula adına hazırlanan okuma salonu ile Serkan Acar’ın isminin verildiği Robotik Kodlama Atölyesi’nin açılışında yer aldı.

Aziz Şimşek, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale’nin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Bizim Çocuk ve Gençlik Kulübümüzün yapmış olduğu ‘1907 Mektep, 1907 Pota’ projesi var. Bu projeyi Türkiye’nin her uygun, nisan ayında da büyük çapta doğuya açılarak, doğudaki tüm okullara yapmayı özlem ediyoruz. 6 bine yakın, hemen başvuru edilen ve yapmamız gereken potalar var. Biga’ya geldiğimiz için ben ve arkadaşlarım mutluyuz. Burada bugün Selçuk Yula ve Serkan Acar gibi benim yol arkadaşım, yoldaşım olan iki insanı kutlamak ve onlarla ilgili hazırlanan eserleri yapmak ve başlamak bizi sevindirdi. Biz bundan büyük sevinç duyduk. İnşallah gelecek yıllarda da Biga’ya geldiğimizde daima birlikte açmış olduğumuz bu eserleri anarız ve mutlu zamanlar geçiririz.”

Şimşek, törenin arkasında mektep bahçesine fidan dikip ilçe merkezine yapı edilen “Şehitler Çeşmesi”nin de açılışını yaptı.

Törene, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Doğtaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Biga Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Şadan Doğan ile çok sayıda misafir katıldı.

öte taraftan Aziz Yıldırım, Biga ilçesinde bulunan Doğtaş Mobilya Imal Tesisleri’ni de ziyaret etti.

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Kaynak: www.sporx.com

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