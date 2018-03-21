Aziz Yıldırım Çanakkale’de açılışa katıldı!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Şimşek, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübünün “1907 Okul 1907 Pota” projesi zarfında Çanakkale’nin Biga ilçesindeki okullarda yaptırılan basketbol potalarının başlangıç törenine katıldı.

Proje çerçevesinde İdriskoru köyünde yer alan İbrahim Aydınlatılmış İlkokulundaki basketbol potalarının açılışını gerçekleştiren Yıldırım, sonradan Biga Kaymakamı Mustafa Can ve Biga Belediye Başkanı İsmail Işık’ı makamlarında ziyaret ederek, isimlerine özel hazırlanmış formaları armağan etti.

Yıldırım, Yeniçiftlik birincil ve ortaokulunda da Fenerbahçe’nin vefat eden efsane futbolcularından Selçuk Yula adına hazırlanan okuma salonu ile Serkan Acar’ın isminin verildiği Robotik Kodlama Atölyesi’nin açılışında yer aldı.

Aziz Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale’nin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Bizim Çocuk ve Gençlik Kulübümüzün yapmış olduğu ‘1907 Okul, 1907 Pota’ projesi var. Bu projeyi Türkiye’nin her yerinde, nisan ayında da büyük çapta doğuya açılarak, doğudaki bütün okullara yapmayı özlem ediyoruz. 6 bine yakın, hemen müracaat edilen ve yapmamız gereken potalar var. Biga’ya geldiğimiz için ben ve arkadaşlarım mutluyuz. Burada bugün Selçuk Yula ve Serkan Acar gibi benim yol arkadaşım, yoldaşım olan iki insanı hatırasına yapmak ve onlarla ilgili hazırlanan eserleri gerçekleştirmek ve başlatmak bizi sevindirdi. Biz bundan büyük mutluluk duyduk. İnşallah gelecek yıllarda da Biga’ya geldiğimizde daima birlikte açmış olduğumuz bu eserleri anarız ve mutlu zamanlar geçiririz.”

Yıldırım, törenin ardından okul bahçesine fidan dikip ilçe merkezine yapı edilen “Şehitler Çeşmesi”nin de açılışını yaptı.

Törene, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Doğtaş Idare Heyeti Üyesi ve Biga Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Şadan Doğan ile çok sayıda misafir katıldı.

öte taraftan Aziz Yıldırım, Biga ilçesinde yer alan Doğtaş Mobilya Imal Tesisleri’ni de ziyaret etti.

——————————-

Kaynak: spor.haber7.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







