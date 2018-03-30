Aziz Yıldırım başkanlığa adaylığını açıkladı

“20 YIL ÖNCEKİNDEN DAHA HEYECANLIYIM”

Fenerbahçe’nin 2-3 Haziran’da yapılacak seçimlerinde Ali Koç’tan sonradan mevcut başkan Aziz Şimşek da başkanlığa aday olduğunu resmen açıkadı.

Fenerbahçe’de başkanlığa tekrar namzet olan Aziz Yıldırım “Futbolla ilgili projelerimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bugün 20 sene öncekinden daha pozitif heyecanlıyım.” şeklinde konuştu.

Aziz Şimşek başkanlığa adaylığını açıkladı ViDEO

“FENERBAHÇE GİBİ DİMDİK DURDUK”

Aziz Yıldırım yaptıklarını ve yaşadıklarını anlatırken, “Türkiye’de çağdaş tesisleşme hamlesiyle diğer takımlara da yol gösterdik. Dünyaca meşhur futbolcuların transferleriyle dünyanın gözünü Fenerbahçe’ye çevirmesini sağladık. Ardından rakiplerimizin şampiyonluktaki hegemonyasına son verdik. Sonrasında hain kumpas yaşadık. Atatürk’ün Cumhuriyetiyle birlikte Fenerbahçe’yi ele geçirmeye çalıştılar. Kendi tuzaklarına takıldılar. Aziz Şimşek, Fenerbahçe’den ibarettir. Bunu tek haberdar olan büyük Fenerbahçe taraftarı, çubuklu civarda ‘Fenerbahçe yıkılamaz’ dedi. Savcı ‘Eklemek istediğin bir şey var mı?’ dediğinde ‘Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe’ sözüyle camianın yüzünü yere düşürmedim. Allahıma şükürler olsun, Fenerbahçe gibi dimdik durduk. Buna karşın Avrupa’da başarılı olduk, bitmiş ligde şampiyon olduk. Amatör branşlardan sayısız başarı yakaladık.” ifadelerini kullandı.

“ONURLA VE GURURLA ADAYLIĞIMI AÇIKLIYORUM”

Aziz Yıldırım son olarak, “Onurla ve gururla sizlerin huzurunda Fenerbahçe Kulübü’ne başkan adaylığımı açıklıyorum. Unutmayın, aslolan Fenerbahçe’dir” dedi.