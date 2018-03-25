Aziz Yıldırım: Başarılı olacağıma inandığım için adayım

Türkiye Futbol Vakfının yayın organı Stadyum dergisinde röportajı yayımlanan Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün çok sağlam bir temele sahip olduğunu anlatarak,ifadelerini kullandı.

“BAŞARABİLECEĞİME İNANDIĞIM HAYALLERİM VAR”

Fenerbahçe başkanlığında 20 yılı geride bırakan Aziz Yıldırım, 1998’de hayal ettiklerini başarabileceğine inanarak başkanlığa namzet olduğunu belirterek, “Fenerbahçe başkanlık makamı, deneme yanılma yönteminin uygulanamayacağı fazla üstün bir makamdır. Ben başarabileceklerime yüzde 100 inanmasam bu yola hiç çıkmazdım. O dönem, kulübümüzle ilgili bugünleri düş etmiştim. Derhal gelecekle ilgili başarabileceğime inandığım diğer hayallerim var.” değerlendirmesinde bulundu.

“KİMSE F.BAHÇE İSMİNDEN DAHA BÜYÜK DEĞİLDİR”

Aziz Şimşek, Brezilyalı eski futbolcuları Alex de Souza ile ilgili soruyu şöyle yanıtladı: “Alex’i Türkiye’ye biz getirdik, ne şartlarda getirdiğimizi biz biliyoruz. Aylarca uğraştık diyebilirim. Fenerbahçe Kulübü ve taraftarımızın Alex’e, Fenerbahçe için yaptıkları karşı maddi manevi gerekli desteği ve yargı ettiğini verdiğini düşünüyorum. Taraftarın kendisini ıslıkladığı, yuhaladığı Sakaryaspor maçında ben ayağa kalkıp Alex’i alkışlamıştım. Oysa burada atlamamamız gereken bir nokta var; hiç kimse Fenerbahçe isminden daha büyük değildir. İsimlerin, Fenerbahçe’nin önüne geçmesi tasvip ettiğimiz bir koşul değil, kim olursa olsun bu böyle. Taraftarın tepkilerini anlıyor ve sineye çekebiliyoruz ta ki Fenerbahçe hasar görene değin. Fenerbahçe’nin hasar gördüğüne inandığımız noktada, bu kulübün başkanı ve yöneticileri olarak konuyla ilgilenmemizden daha doğal bir koşul yok nasıl olursa olsun.”

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

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