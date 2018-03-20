Aykut Kocaman’ın milli ara mesaisi!

, milli takım arasını iyi vermek istiyor. Galatasaray ile kendi evinde 0-0 berabere kalan sarı-lacivertli takımda, Aykut Iri, maç sonrası ayrıntılı bir rapor aldı.

Takımın atak, savunma, oyun, koşu, duran top ve genel istatistiklerinin yer aldığı bir dosya ile bilgilendirilen tecrübeli çalıştırıcı, ligin ara verilmesini fırsat bile bile bütün yönleri çalışacak.

A’dan Z’ye geniş bir rapora sahip olan Kocaman’ın 27. haftadaki Kayserispor deplasmanıyla beraber takımının performansını yukarı çekmek istiyor.

Ayrıca strateji teferruat hem de genel bilgiler ışığında başarılı antrenör ve ekibi, yoğun bir alıştırma programı uygulayacak.

Yaklaşık Olarak ders çalışan Kocaman ve ekibi, tüm raporları oyuncularla da paylaşıp, yetkisiz ve artı yönleri değerlendirecek.

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Kaynak: www.sporx.com

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