Aykut Kocaman’dan Mathieu Valbuena’ya; “Sen olsan kendini oynatır mısın?”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Valbuena konusunun krize dönüşmemesi için birincil hamleyi yaptı. Fransız futbolcu geçtiğimiz günlerde, “Burada kendimi ispat etmeye çalışmıyorum. Zaten rakamlar benim oynamam gerektiğini söylüyor” diyerek, yerine koyma kalmaktan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmişti.

Sarı-Lacivertli kulübün hocası, Valbuena’nın La Parisien Gazetesi’ne yaptığı bu açıklamanın peşinde oyuncusuyla özel bir mülâkat gerçekleştirdi. Iri bu görüşmede, yıldız futbolcunun oyunda olduğu bölümde takımın savunma istatistiklerini ve Valbuena yokken istatistiklerin ne dek değiştiğini tek tek gösterdi.

Kocaman, “Sen olsan kendini oynatır mısın? Bu istatistikleri düzeltirsen tabi fakat seni 11’de düşünürüm. Ayrıca şu lahza takımın birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Kritik bir yarışın içindeyiz. Bu cins direktifler hepimize hasar veriyor” dedi.

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Kaynak: www.sporx.com

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