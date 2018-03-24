Aykut Kocaman’dan 4 yıldıza özel ilgi!

Teknik Direktörüligde kalan 8 maç öncesi özellikle 4 oyuncusuna özel bir ilgi gösteriyor.

Milli maç aralarında takımın performansını yukarı sürüklemek isteyen Kocaman takımın bel kemiği olarak gördüğü Giuliano, Valbuena, Mehmet Ekici ve Soldado için fazla özel bir program uyguluyor.

UYARILARDA BULUNDU

Son dönemde hücumda yaşanan sıkıntılar sebebiyle bu oyuncularına bambaşka bir program uygulayan Kocaman böylece takımın seviyesini yükseltmeyi hedefliyor.

sırası gelmişken Kocaman’ın bilhassa hücuma çıkarken kaptırılan toplardan rahatsız olduğu ve bunun aşağıda yatan nedenleri araştırdığı öğrenildi.

Kocaman’ın savunmanın göbeği ve önlibero pozisyonundaki oyuncularla da görüşerek uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: www.sporx.com

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