Aykut Kocaman ve Fatih Terim’in derbi taktikleri

Kritik Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray’da planlar başarı üstüne yapılıyor…

Ilk Kez takımın üzerindeki gerilimi azaltmaya çalışan deneyimli çalıştırıcı dünkü idman öncesi futbolcularıyla buluşma yaptı.

İNTİKAM MAÇI DEĞIL

Terim, “Bu bir final veya intikam maçı yok. Oraya hesap kesmeye gitmeyeceğiz. Yıllardır oynadığımız sıradan bir deplasman derbisi. Kazanırsak seviniriz lakin yenilirsek dünyanın sonu olmaz” dedi.

Her maçta olduğu gibi Fenerbahçe önünde de kazanmak için savaşacaklarını söyleyen Fatih Terim, “Galibiyet için her şeyimizi vereceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Sonucu göreceğiz” diye konuştu.

YARIN BİR ÖNEMİ OLMAYACAK

Futbolculara sürekli Kadıköy’deki kazanamama serisinin değersiz olduğunu aşılayan başarılı hoca, “Bu maç bugün için kayda değer. Gelecekte hiçbir önemi olmayacak. Bunu sakın unutmayın” ifadesini kullandı.

KOCAMAN’IN TAKTİĞİ

Fenerbahçe’de ise Galatasaray maçının şifresi Medipol Başakşehir maçında bakımlı…

Başakşehir deplasmanında 90 dakika disiplini bozmayan ve teknik direktör Aykut Kocaman’ın istediklerini kusursuz yapan sarı lacivertliler aynı disiplinle hafta sonu derbide sahada olacaklar.

Sürekli pres ve 90 dakika oyun disiplininden kopmadan çaba isteyen Iri böylece oyuncularına Başakşehir maçındaki taktiği uygulatacak. Galatasaray’ın oyun kurmasını engelleyecek olan sarı lacivertliler coşkulu bir oyunla rakibini devirmeye çalışacak.

GOMİS’E ÇİFTE KELEPÇE

Aykut Kocaman, Galatasaray’ın en güvenli olmayan ismi Bafetimbi Gomis’e özel önlem hazırlıyor. Fransız yıldızı, cumartesi günü Martin Skrtel ile Roman Neustadter birlikte denetim edecek.

Iri, Süper Lig’de 25 gol atan Gomis için, “Fazla enerjik ve atletik bir oyuncu. Manâsız bırakmaya gelmez. Topla kaleye dönmesine elbette izin etmeyin” uyarısında bulundu.

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

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