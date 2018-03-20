Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım PFDK’lık oldu

‘de 26. haftanın gerisinde disiplin sevkleri açıklandı. Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa, Konyaspor ile Aykut Iri, Aziz Şimşek ve Sergen Yalçın PFDK’ya sevk edildi.

“ANTRE TARTIŞMALARI”NA SEVK DEĞIL

Cumartesi günü Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe – Galatasaray arasındaki derbi karşılaşmasının devre arasında her iki takımın idari menajeri Hasan Çetinkaya ve Şükrü Hanedar aralarında yaşanan gerilimle ilgili medyada değişik iddialar gündeme gelmesine karşılık konu vekil raporlarında yer almadığından dolayı sevk yapılmadı.

öte taraftan bir gün sonradan Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanan haftanın ikinci kritik maçında Arda Turan ile Beşiktaş masörü aralarında başlayan ve Tolga Zengin’in de araya girdiği kavganın ise delege raporuna tarafından iddiaların tersine sevklik bir duruma rastlanmadığı açıklama edildi.

İŞTE TFF’DEN YAPILAN AÇIKLAMA…

“1- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü’nün 16.03.2018 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.- ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 17.03.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.- GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi gereğince, “çirkin ve fena tezahüratı” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının manâsız bırakılmaması” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı AZİZ YILDIRIM’ın 19.03.2018 tarihinde DHA’na yapmış olduğu “sportmenliğe aykırı açıklamaları” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine, (Halihazırda cezalı)

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN’ın aynı yarışma sonrası flaş mülâkat ve basın toplantısında yapmış olduğu “sportmenliğe tutarsız açıklamaları” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca dikkatsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 17.03.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.- GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “”çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi gereğince, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının abes bırakılmaması” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi gereğince PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- ATİKER KONYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN’ın 18.03.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-KAYSERİSPPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “sportmenliğe tutarsız hareketi” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “hakaretleri” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi gereğince 19.03.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

5- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK’nın 18.03.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve fena tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

6- BEŞİKTAŞ A.Ş. 18.03.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve fena tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

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Kaynak: www.sporx.com

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