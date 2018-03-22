Aykut Kocaman: “Utandığım için mi PFDK’ya sevk etmişler?”

TFF Hukuk Müşavirliği önceki gün PFDK sevklerini açıklarken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın, Galatasaray derbisi sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında yapmış olduğu ‘sportmenliğe tutarsız açıklamaları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. Maddesi gereğince gafil olarak sevk edildiğini duyurmuştu.

Tecrübeli teknik adam, söz konusu sevkle ilgili “Hakem konusunu dillendirmekten utandığımı söylemiştim. Bunun için mi sevk etmişler?” diyerek, çıkacak olası cezaya tepki gösterdi.

AYKUT IRI NE DEMİŞTİ?

Aykut Iri, 0-0 biten Galatasaray derbisi sonrası hakem Bülent Yıldırım’la ilgili şunları söylemişti: “Maçın başından bu yana eşitliğin bozulmaması için Galatasaray kadar büyük uğraş gösterdi. Haftalardır söylüyorum, açıkçası utanıyorum bu konuları dillendirmekten ama fazla net bir şekilde gözüküyor. Ötesini söylemeye gerek yok! Gözünün önündeki 3 net penaltıyı vermedi.”

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Kaynak: www.sporx.com

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