Aykut Kocaman orta sahayı değiştiriyor

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BeİN Sports’ta yer alan habere kadar; Kocaman’ın bilhassa hücuma çıkarken kaptırılan toplardan rahatsız olduğu ve bunun aşağıda yatan nedenleri araştırdığı öğrenildi. Takım üstünde oyun disiplinine aykırı pas denemeleri nedeniyle kalelerinde gol tehlikeleri yaşadıklarının tespitinde bulunan Aykut Kocaman, oyunu kuran isimlerde değişikliğe gidebilir. Kanat oyuncularının performasından da hoşnut olmadığı öğrenilen Aykut Kocaman’ın öbür arayışlar içinde olduğu ifade ediliyor. BeinSports

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Kaynak: www.haber3.com

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