Aykut Kocaman “Kendimi bile yedek bıraktım”

polemiği aylardır sürüyor… Kimilerine tarafından oyuncu hazır olmadığı için oynatmayan teknik direktör Aykut Kocaman haklı, kimilerine göre ise Kocaman’ın Valbuena’ya göre takım kurup ondan en iyi şekilde faydalanması gerekiyor. Tartışma sezon ardına kadar devam edecek gibi gözüküyor. Kocaman’ın bu konuya getirdiği izah etme ise hayli ilginç…

SİSTEMİ ONUN ÜSTÜNE KURDUK

Aykut Kocaman, geçtiğimiz günlerde yakın çevresiyle yaptığı bir sohbette bu konuya değindi. Deneyimli teknik adama “Fenerbahçe’de Valbuena’ya kadar sistem kurulamaz mı?” biçiminde sorular yöneltildi. Kocaman sezonun ilk yarısında Osmanlıspor maçına dek sistemin tamamen Valbuena’ya kadar kurulu olduğunu, oysa gereken verimi alamadıklarını söyledi.

YALNIZCA ONA ÖZGÜ DEĞIL

Valbuena’nın ne süre oynayacağı yönündeki sorulara ise Kocaman, “Ben hazırlanmış olmadığına inandığım oyuncuyu asla birincil 11’de oynatmam. Bu sadece Valbuena’ya özgü bir şart değil. Ben İstanbulspor’da antrenör-futbolculuk yaptım. Kendimi 1 kere bile 11’e yazmadım. Çünkü fiziksel olarak iyi durumda değildim. Oynayabileceğim dakika sahada kalmayı tercih ettim” yanıtını verdi.

VALBUENA OLMAYINCA…

Mathieu Valbuena, bu sezon 26 lig maçının 15’inde 11’de sahaya çıktı. Fenerbahçe bu maçların 5’ini kazanırken, yüzde 33.3’lük başarı oranı yakaladı. Valbuena’nın 11 oynamadığı 11 maçta ise 8 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi aldı. Valbuenasız Fenerbahçe’nin galibiyet oranı ise yüzde 72.7 oldu. Valbuena’nın, ligin kalan bölümünde 11’de baht bulması baskı gözüküyor.

GÜRCAN BİLGİÇ DİYOR Kİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman hakkında ‘yıldız düşmanı’ gibi ilginç eleştiriler yapanlar var. Gerçekten en güzel analizi yapmış. İstanbulspor’da futbolcu-antrenörken tatmin edici görmediği için kendini yedek bırakan bir kişiden bahsediyoruz. Kuşkusuz takım çıkarları için en içten kararı verirken oyuncunun ismine değil, performansına, potansiyeline görmek gerektiğini açıklama ediyor. Gerçekten ‘Kendimi bile yerine koyma bıraktım’ cümlesi Aykut hocanın oyunculardan ne istediğini net bir şekilde gösteriyor.

AYKUT KOCAMAN’A İHTAR

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve teknik direktör Aykut Kocaman’a açıklamalarından nedeniyle uyarı cezası verdi. Derbide kötü tezahüratın 7. tekrarından ötürü Fenerbahçe ‘ye 300 bin TL ve bir takım tribünlerdeki taraftarların kartlarının da bloke edilmesi kararı çıktı. Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a da 1 maç cinayet verildi.

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Kaynak: www.sporx.com

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