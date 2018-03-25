Aykut Kocaman kadroyu değiştiriyor !

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Şampiyonluk için kalan 8 maçın tamamını kazanmak zorunda oldukları kanaatinde olan Kocaman’ın risk almayı planladığı ve buna tarafından bir sistem kurguladığı ileri sürüldü. Savunma bloğu ve Mehmet Topal -Josef de Souza ikilisini yarmak istemeyen deneyimli teknik adam Mehmet Ekici’yi de ofansif orta saha göreviyle bu ikilinin hemencecik önünde düşündüğü açıklama ediliyor. Yeni kurguda Giuliano ve Valbuena kanatlarda yer alırken, forvet görevi de Roberto Soldado’nun olacak… Kanat beklerinden de hücuma daha fazla katkı maddesi yapmalarını istek eden Aykut Kocaman skor avantajını maçın başında elde eden bir takım yaratmak istiyor. Rakiplerinin birbirleri ile oynayacağını göz önünde bulunduran ve şampiyonluğun hala mümkün olduğunun altını çizen Kocaman, 8’de 8 yapmaları halinde hedeflerine ulaşacakları görüşünde.

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Kaynak: www.haber3.com

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