Aykut Kocaman: İstanbulspor’da kendimi bile kesmiştim

FİZİK GÜCÜM YETERLI DEĞİLDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman,yönündeki ısrarlı sorulara ilginç bir anısını anlatarak yanıt verdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, “1999-2000 sezonunun son 7 maçında İstanbulspor’da teknik direktörlük ve futbolculuğu aynı anda yapıyordum. O dönemde Trabzonspor ile kritik bir maçımız vardı. Fizik gücüm yeterli olmadığı için maça değiştirme başladım. Biz küme düşme hattındaydık. Ilk yarıyı Trabzonspor 1-0 önünde kapattı. Soyunma odasında ‘Timur’a sen çıkıyorsun ben giriyorum’ dedim. İkinci yarıda 3 gol attım.” dedi.

HOŞNUT OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Maçı 5-1 kazandık. Attığım üç gol benim 200. gole ulaşmama neden oldu. Ama ben ilk olarak takımı düşündüm. fiziksel olarak 90 dakika için yeterli değildim. Maça yeniden başlasaydım. Bu performansı sergilemeyebilirdim” ifadelerini kullanarak Fransız yıldızı neden yerine koyma bıraktığını bir anlamda açıklamış oldu. 33 yaşındaki orta oyuncusu geçtiğimiz günlerde, “Burada kendimi kanıt etmeye çalışmıyorum. Zaten rakamlar benim oynamam gerektiğini söylüyor” diyerek, değiştirme kalmaktan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmişti.

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

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