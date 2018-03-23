Aykut Kocaman ile Volkan Demirel arasındaki o konuşma

Kadıköy’de 4 Mart’ta oynanan Spor Toto Süper Lig maçında Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisar’a 3-2 kaybettiğinde Ülker Stadyumu’ndaki bir locada da garip bir kavga yaşanıyordu. Fenerbahçe yöneticisi Önder Fırat, Beşiktaş derbisinden sonradan bir yenilgi daha alınınca sahadaki sarı lacivertli oyunculara sert tepkiler gösterdi.

Aynı locada yer alan kaptan Volkan Demirel ise Önder Fırat’a “Bu oyuncular bu tepkileri yargı etmiyor” diyerek, tepki gösterdi. Idareci Fırat ile kaleci Volkan Demirel arasında locada yaşanan bu durum, başkan Aziz Yıldırım’a dek yansıdı. Başkan Ylıdırım, yaşanan bu ağız dalaşı nedeniyle Volkan Demirel ile bir görüşme yaptı. Ancak deneyimli eldiven, ortaya koyduğu tavırdan imtiyaz vermedi.

Beşiktaş ile 1 Mart’ta Vodafone Park’ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Volkan Demirel, teknik direktör Aykut Kocaman’ın sahaya değin girip uyardığı halde gerilimden uzakta durmamış ve sarı kart görmüştü. Volkan Demirel, daha sonra hakemle de diyaloğa girince ikinci sıra kartı görüp mücadelenin 76. dakikasında oyundan atılmıştı

2-2 biten derbinin sonunda Kocaman, medya önünde Volkan Demirel’i açık bir şekilde eleştirmişti. Derbi sonrası medyaya yansıyan haberlerde keza Volkan Demirel ile sezon sonu yolların ayrılacağı dahi yazılmıştı. Diğer yandan Volkan Demirel’e kızan Aykut Kocaman, onu cezası tamamlandıktan sonra da oynatmayı düşünmüyor ve kaleyi Kameni’ye teslim etmeyi planlıyordu.

Ama Kocaman, Volkan Demirel’in Akhisar maçında takıma sahip çıkması sebebiyle tavrını değiştirdi. Kocaman, Volkan ile yaptığı özel görüşmede, “Yenilgiye ve oynamamana karşın takıma sahip çıkman ve koruman sahiden fazla manâlı. Seni oynatmayı düşünmüyordum. Oysa sezon sonuna kadar Fenerbahçe kalesi artık senin” diyerek, az kalsın garanti verdi.

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Kaynak: www.sporx.com

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