Aykut Kocaman: “Hakemler izin verirse 8’de 8 yaparız”

Kadıköy’deki Galatasaray beraberliğiyle şampiyonluk şansı azalan Fenerbahçe’de teknik işveren Aykut Iri, takımının ve camianın umudunu sağlam tutmaya çalışıyor. Aykut Kocaman ligin kalan bölümüyle ilgili olarak yakın çevresine önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Kocaman’ın o açıklamaları:

FİKSTÜR HER ŞEYE MÜSAİT…

Rakiplerimizin zorlu maçları var. Galatasaray’ın Trabzon, Başakşehir ve Beşiktaş ile maçları var. Diğer maçları da engebeli. Başakşehir ve Beşiktaş’ın da fikstürü açıkçası öyle kolay gözükmüyor.

ILK OLARAK BİZ KAZANACAĞIZ

Fakat ilk kez bizim maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Hakemlerin bize olan tavrı muhakkak. Hakemler müsade verirse 8’de 8 yapar ve 24 puan toplarız. Ardından da puan cetveline tekrar bakarız.

LİG İKİNCİLİĞİ DE ARTIK ÖNEMLI

8’de 8 yaparsak üstünlük kazanç mi agnostik lakin 2.’lik de Şampiyonlar Ligi’nin değişen statüsüyle daha basit rakiplerle eşleşme şansı vereceği için çok manâlı. Biz her maçımıza final gibi çıkacağız

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Kaynak: www.sporx.com

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