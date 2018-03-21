Aykut Kocaman: “Galatasaray’ı Allah korudu!”

Kadıköy’de 0-0 biten Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası her iki taraftan da aynı sözler gelmiş, karşılıklı olarak “Galibiyeti kaçırdık” açıklamaları yapılmıştı. Galatasaraylı Gomis’in “Tanrı gol atmamızı istemedi” değerlendirmesi ise maç sonrasına damga vurmuştu.

“GALATASARAY’I EZMİŞİZ”



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Iri, kendi ifadesiyle “Herkes kimin daha çok galibiyeti adalet ettiğini görsün diye” derbinin rakamlarını ortaya döktü. Çıkan sonuçları kurmaylarıyla değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, “Galatasaray’ı ezmişiz. Tek eksiğimiz goldü” dedi.

“GALATASARAY’I ALLAH KURTARDI”



Çoğu istatistikte üstün olduklarına uyarı çeken Kocaman, “Galatasaray’ı elimizden Allah kurtardı. Aldıkları 1 puana dua etsinler. Verilmeyen 3 penaltımızdan biri verilse, maçın seyri de, akışı da değişecek, şayet de farklı kazanacaktık. Zaten rakamlar besbelli, kim galibiyeti kaçırmış görsünler” ifadesini kullandı. Iri’ın derbiyle ilgili ortaya koyduğu rakamlarda Fenerbahçe’nin bilhassa atak anlamında açık ara önde olduğu gözleniyor.

“TERİM, ÇANAKKALE’ GEÇİLMEZ’İ OYNATTI”



Fatih Terim için, “Takımına Çanakkale Geçilmez’i oynamaya getirmiş” diyen Aykut Iri, derbide Galatasaray’ın hücumu ikinci plana attığını rakamlar üzerinden yardımcıları ile paylaştı. Belhanda’nın (11), Hasan Ali Kaldırım’ın (22) yarısı kadar topla oynamasına uyarı çekti.

“GALATASARAY ÇARESIZ DURUMA DÜŞTÜ”

Orta sahanın merkezindeki Selçuk İnan’ın üçüncü bölgede sadece 1 kere topla oynamasının ise “Galatasaray’ın düştüğü biçare durumun göstergesi olduğunun” altını çizdi.

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Kaynak: www.sporx.com

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