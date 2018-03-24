Aykut Kocaman: “Böyle değildi…”

Yükseklik yarışının gerisinde kalan Fenerbahçe’de Mathieu Valbuena sorunu h,l, çözülebilmiş değil. Teknik direktör Aykut Kocaman’ın uzun süredir tanıdığı, takip ettiği ve istediği oyuncuyu protez bırakması acayip karşılanıyor.

neticede Aykut Kocaman’ın bildiği ve tanıdığı bir oyuncuyu aldığı biliniyor. Transfer döneminde ısrarla istediği, sezon başı oyun planında manâlı yer tutan tecrübeli futbolcu, taktik anlayışa uymadı ve zamanla ilk 11’den uzaklaştı. Hatta bazı maçlarda zaman dahi alamadı.

VALBUENA BÖYLE DEĞİLDİ

Kocaman da bu konuyla ilgili açıklamada bulundu. Geçtiğimiz hafta içinde kulüp ve kendi yakın çevresiyle bir sohbet toplantısı yapan deneyimli teknik adam bu durumla ilgili olarak “Valbuena böyle değildi” dediği öğrenildi.

Marsilya’da yıldızlaşan ve son olarak Olympique Lyon forması giyen Fransız futbolcunun bu takımlarda daha ayrı oynadığını açıklama etti. 32 yaşındaki oyuncunun o dönem takım oyununa daha meyilli olduğu fakat Fenerbahçe’de iyice bunu gösteremediğini belirtti.

Valbuena’nın bu sezon yaşadığı en büyük can sıkıntısı ise kendisini takımın yıldızı olarak görmesi. Spor Toto Süper Lig’de, Fransa’dan farklı olarak sadece kişisel yeteneklerinin tatmin edici olacağını düşenen Valbuena takım oyunundan uzaklaşıp savunma konusunda öyle istekli davranmadı. Oyunu sürekli kişisel oynayıp takımın yıldızı olduğunu göstermeye çalıştı. Bu durum da Kocaman’ın oyun anlayışına uymadı.

Tecrübeli teknik adam ısrarla öğrencisine yapması gerekenleri aktarırken, Valbuena, attığı goller ve asistlerden bahsetti. İkili bu konuda az önce müşterek bir noktada buluşamadı.

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Kaynak: www.sporx.com

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