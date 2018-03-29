Avrupa’nın en yaşlı ligi Türkiye !

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Milletlerarası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), kıta futbolunun detaylı yaş haritasını çıkardı. UEFA’ya yan önde gelen 27 Avrupa ülkesinde üstteki seviye liglerin takımlarını kapsayan incelemeye göre, Türk kulüpleri kadro yaş ortalamasında başı çekerken, Beşiktaş 30,62 ile üçüncü, Fenerbahçe ise 30,01 ile altıncı basamakta yer aldı.

Telaşı, takip edilme oranı ve kalitesi gözle görülür şekilde yükselse de Spor Toto Süper Lig son dönemde Avrupa’nın en ihtiyar ligi konumuna geldi. Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), kıta futbolunun yaş haritasını çıkardı. UEFA’ya ast önde gelen 27 Avrupa ülkesinin liglerinde, üst seviye liglerin tüm takımlarını kapsayan incelemeye kadar Türk kulüpleri yaş ortalamasında başı çekti. Ülke olarak en yaşlı sıralamasında ikinci olan Güney Kıbrıs’ın Larnaca ekibi 32,54’lük yaş ortalamasıyla, kulüpler sıralamasında en ihtiyar takım olarak üste çıktı. İtalya’nın Chievo Verona ekibi 30,88 ile onları izledi. Beşiktaş ise 30,62 ile üçüncü sırayı aldı. Birincil altı sırada 4 Türk takımının yer alması dikkat çekerken, Göztepe dördüncü (30.14), Başakşehir beşinci (30.10), Fenerbahçe altıncı (30.01) oldu. Galatasaray 28.98’lik ortalamayla 25. sırayı aldı. Hakan-Cengiz listede CIES Futbol Gözlemevi, mevkilerine tarafından en iyi futbolcuları da belirledi. Son üç aylık dönemde, ‘kanat oyuncuları’ bölümüne Türkiye’den iki milli futbolcu listeye girdi. Barcelonalı Lionel Messi’nin 93.7’lik puanla birincil sıraya oturtulduğu sıralamada Milanlı Hakan Çalhanoğlu üçüncü olurken (88.8), Romalı Cengiz Ünder ise 84.3 sekizincilikte yer aldı. Galatasaray’da daha alçak inşa dip yaptı Araştırmada kulüplerin daha aşağı yapısından yetişen futbolculara, maçlarda ne değin talih verildiği üstünde de duruldu. ‘Kulüpten yetişme’ şeklinde tanımlanan ve kulüplerin Avrupa kupaları kadrolarında kendilerine emin sayıda yer ayrılması, UEFA tarafından koşul koşulan oyuncu grubunda, Türkiye sonuncu oldu. 15-21 yaş aralarında bir kulüpte asgari üç sezonu geçirmiş olmak kıstasına kadar belirlenen kulüpten yetişmiş oyuncuların, takımlarında ne kadar zaman aldıklarına bakıldı ve bu sürenin yüzdelik dilimi olarak rakamlar ortaya konuldu. Türkiye 3.19’luk ortalamayla 27 ülke ligi arasında son sırada yer aldı. Bu istatistik takımlara kadar de detaylandırıldı. Türkiye’den içlerinde Galatasaray’ın da olduğu üç ekip, bu oyunculara hiç zaman vermeyerek, en az şans tanıyan birincil 20 ekip arasında yer aldı. Milliyet