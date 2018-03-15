Avrupa basınında Beşiktaş-Bayern maçı yansımaları

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih’e aleyhinde ilk maçı deplasmanda 5-0 kaybeden Beşiktaş, rakibini Vodafone Park’ta misafir etti. Beşiktaş, müsabakayı 3-1 kaybederek Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.

Beşiktaş, maç baştan başa oynadığı iyi oyunla taraftarları göre beğeni aldı. Mücadelenin peşinde Avrupa basını eşleşmeyi manşetlerine taşıdı.

“CEHENNEM BAYERN’E İŞLEMEDİ”

İngiliz basını Bayern Münih’in basit galibiyetini ön plana çıkarırken, Sky Sports “Beşiktaş aleyhinde Bayern Münih esintisi” başlığı attı. Guardian da turun toplamda 8-1’lik sonuçla tamamlanmasını ön plana çıkardı.

İspanyol basını ise Bayern Münih’in galibiyetini İspanyol futbolcu Tiago üzerinden okurlarına duyurdu ve 18. dakikada takımının ilk golünü atan Thiago Alcantara’nın 35. dakikada sakatlanması ön plana çıkarıldı.

Marca ise Beşiktaş’ın protez ağırlıklı bir kadro ile çıkarken Heynckes’in tecrübeli futbolcuları tercih etmesine değindi.

Bild’in internet sitesinde manşette bu maçın haberi varken, saha kenarındaki kediye dikkat çekildi ve Bayern Münih’in sıcacık galibiyeti ön plana çıkarılarak, “Bayern Münih mırıldayarak kazandı” denildi.

Bild, ‘Havalı kedinin stadyum gösterisi’ başlığının aşağıda “Bayern, mırlayarak çeyrek finalde!, Boğaz’daki cehennem Bayern’e işlemedi.” yazdı.

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

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