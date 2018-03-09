Avcı: ‘Emre yok diye onun yokluğuyla yaşamak mümkün değil’

Medipol Başakşehir’in deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 4-1 mağlup olduğu maç sonrası Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Avcı’nın açıklamalarından Ajansspor’un derledikleri şu şekilde:

“Bugün uzun zamandır oyun anlamında hem top bizdeyken ayrıca rakipteyken etkisiz oynadık. Erken final pasları yapmayı düşündük lakin geveze top kayıpları yaptık. Oyunun bütününe bakıldığında adalet edilecek bir oyun oynamadık. Pozisyonları dürüst alamadık ve rakibimiz bizi cezalandırdı. Rakibi tebrik edeceğiz, bu mağlubiyeti unutacağız ve önümüze bakacağız. Biz bununla yaşamayız. Yarın yeni bir gün başlayacak. Emre değil diye onun yokluğuyla yaşamak olası yok! Onun yerine kimi oynatacağız ona bakacağız.”

Muhalif takımın bilhassa ikinci bölgede savunma yapacağını bildiklerini anlatan Avcı, “Rakibimizin kabiliyetli oyuncuları var. Özellikle topa sahip olma yolunda da dürüst pozisyon almamız gerekiyordu. Ilk yarıda top bizdeyken bu sabırlı oyunu oynayamadık, organizasyonları dürüst kullanamadık. Top rakibe geçince de uzaktan kaldık.” dedi.

İkinci yarıya hamle yaparak girdiklerini aktaran Avcı, şunları kaydetti:

“Uzun zamandır ne böyle bir oyun, ne de böyle bir skor almıştık. Onun için bize yakışmadı, şık olmadı. Lakin bununla da yaşayamayız. Kalan 9 haftalık süreçte, ligin zirvesinde bulunmak, bunu ardına kadar sıkmak istiyoruz.”

Tarih: 09.03.2018 22:39 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur