Atletico Madrid, Emre Mor ve arkadaşlarını üzdü!

Atletico Madrid ile Celta Vigo, İspanya La Liga’nın 28. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Emre Mor sahaya birincil 11’de çıkarken 90 dakika oyunda kaldı.
Atletico Madrid 3-0 Celta Vigo
44’ 1-0Griezmann
56’ 2-0Vitolo
63’ 3-0Correa
Maçtaki birincil gol 44’te Fransız yıldız Antonie Griezmann’dan geldi. 56’da Vitolo farkı ikiye çıkarırken 63’te Angel Correa skoru 3-0’a taşıdı.
Atletico Madrid bu sonuçla puanını 64 yaparken Celta Vigo 38 puanda kaldı.
Tarih: 11.03.2018 19:51 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur