Atletico Madrid, Emre Mor ve arkadaşlarını üzdü!

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Atletico Madrid ile Celta Vigo, İspanya La Liga’nın 28. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Emre Mor sahaya birincil 11’de çıkarken 90 dakika oyunda kaldı.

Atletico Madrid 3-0 Celta Vigo

44’ 1-0Griezmann
56’ 2-0Vitolo
63’ 3-0Correa

Maçtaki birincil gol 44’te Fransız yıldız Antonie Griezmann’dan geldi. 56’da Vitolo farkı ikiye çıkarırken 63’te Angel Correa skoru 3-0’a taşıdı.

Atletico Madrid bu sonuçla puanını 64 yaparken Celta Vigo 38 puanda kaldı. 

Tarih: 11.03.2018 19:51 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur

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