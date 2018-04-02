Atletico Madrid, Emre Çolak ve arkadaşlarını üzdü!

Atletico Madrid ile Deportivo La Coruna, İspanya Ligi’nin 30.haftasında kozlarını paylaştı. Wanda Metropolitano Stadı’nda oynanan mücadeleyi konut sahibi Atletico 1-0 kazanan taraf oldu.

Tek gol Gameiro’dan

Karşılaşmada Diego Simeone yönetimindeki Atletico’ya 3 puanı getiren tek golü 34.dakikada penaltıdan Kevin Gameiro kaydetti.

Emre 77 dakika oynadı

Deportivo’da maça birincil 11’de başlayan Emre Çolak, 77.dakikada oyundan çıktı. Bu sonucun ardından Atletico Madrid, 67 puana yükseldi ve 2.sırada haftayı bitirdi. Deportivo ise 20 puanla 19.sırada kaldı. ()

Tarih: 01.04.2018 23:29