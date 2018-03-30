Ataman: ‘Barcelona bugün adeta Golden State Warriors gibi oynadı”

Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 29. hafta karşılaşmasında davetli ettiği İspanya’nın Barcelona Lassa takımına 107-83 mağlup olan Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman, fena oynayarak maçı kaybettiklerini belirtti.

Karşılaşmanın arkasından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, sadece birincil çeyrekte kendi oyunlarını sahaya yansıttıklarını vurgulayarak, “Açıkçası bu maçtan daha sonra yorum yerine getirmek çok da kolay değil. İkinci periyotta kenardan gelen oyuncularla oyunumuz kötüleşti. Karşı Taraf ikinci periyotta kontrolü eline aldı. Kötü basketbol oynadık. Barcelona bugün hemen hemen Golden State Warriors gibi oynadı. Yüzde 61’le 19 dış rakam isabeti buldular. Bu mükemmel bir performans. Gerçeği bildirmek gerekirse bu performanstan sonradan biz de maçı bıraktık ve kaybettik.” ifadelerini kullandı.

Pesic: “Maçın birincil yarısında mükemmel oynadık”

Barcelona Lassa Başantrenörü Svetislav Pesic, ilk yarıda çok iyi oynayarak karşılaşmayı kazandıklarını söyledi.

Galibiyetten nedeniyle mutlu olduklarını dile getiren Pesic, “Performansımız memnun etme ediciydi. Maçın ilk yarısında oynadık. Özellikle savunmada mükemmel işler yaptık. Oyuncularım ikinci güya savunmayı bıraktı. Bu sürede fena oynadık. Dürüst edinmek icabında bizim son maçımız değildi. THY Avrupa Ligi’nde 1, kendi ligimizde ise daha fazla maçımız var. Oyuncularımı kutluyorum.” diye konuştu.

Pesic, orta mesafe ve dış atışlarda yüksek bir yüzdeyle oynadıklarını belirterek, “Dürüst almak icabında üçüncü periyodu iyi tahlil etmeliyiz. Çünkü tüm maç çok iyi oynarken üçüncü çeyrekte potamızda 33 rakam gördük. Bu 33 sayıyı iyi inceleme etmeliyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Tarih: 29.03.2018 23:14