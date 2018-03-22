Asamoah Inter’e, Nagatomo Galatasaray’a mı?

Devre arasında‘yu kiraladıktan sonra‘ın gündeminden uzaklaşan, adım adı‘e gidiyor.

Galatasaray’ın sezon başı ve devre arasında kadrosuna katmak için fazla uğraştığı Kwadwo Asamoah’ın geleceğinin ay sonunda belli olacağı ortaya çıktı.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, katıldığı radyo programında Asamoah’ın Inter’e transferiyle ilgili konuştu ve ”Inter’in Asamoah için bir teklifi var. İKi taraf da olumlu. Ay sonunda bu konuyla ilgili daha fazla şey öğrenebileceğiz. Juventus’un da Inter’in teklifinden haberi var. Juventus’un Asamoah’ı bırakması büyük sürpriz olur ama Inter, uzun süredir oyuncu ile önemli şekilde görüşüyor” ifadelerini kullandı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Asamoah, yaz transfer döneminde de Galatasaray’ın gündemindeydi fakat Juventus bu bölgeye yardım yapamayınca aktarma gerçekleşmedi. Sarı-kırmızılı takım devre arasında da Juventus’tan Asamoah’ı istedi oysa Juventus tekrar transfere izin vermedi ve Galatasaray Inter’den Nagatomo’yu kiraladı. Sarı-kırmızılı takımın, Nagatomo’nun performansından memnun kaldığı için Inter ile Japon oyuncunu transferi için röportaj yapması bekleniyor.

MUSTAFA CENGİZ DE SİNYALİ VERDİ

Geçtiğimiz gün bir basın toplantısı yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de Nagatomo’nun bonservisini elde etmek istediklerini dile getirmişti. Japon oyuncudan memnun olduklarını söyleyen Mustafa Cengiz, “Geçen gün Sayın büyükelçi geldi. Fazla tatlı insan. İki ahali arasında Japon halkı Nagatomo’dan ötürü Galatasaray’ı ve Türkiye’yi izliyor dedi. Bizi mutlu ediyor. Bonservisi için inşallah diyelim, ekibimiz görüşüyor. Hemen bir şey söylesek anında fiyatı arttırırlar” ifadelerini kullanmıştı.

İTALYAN BASINI DA DUYURMUŞTU

İtalya’nın Rai Sport kanalı, Inter‘in sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kwadwo Asamoah ile tekrar bonservisi sona erecek bir diğer futbolcu Stefan de Vrij’i renklerine bağladığını yayınlamıştı. Inter’in bir sonraki sezon için çoktan harekete geçtiğini ve hem Asamoah ayrıca de Vrij transferini resmileştirdiğini duyurmuştu.

29 yaşındaki Asamoah, bu sezon Juventus formasıyla 20 resmi maçta süre alırken, 1 asist yaptı.

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Kaynak: www.sporx.com

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