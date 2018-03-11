Arsenal’den 3 gollü galibiyet!

Arsenal ile Watford, İngiltere Premier Lig’in 30. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Topçular, 3 golle güldü.

Video – Arsenal 3-0 Watford

8’ 1-0Mustafi

59’ 2-0Aubameyang

62’ 2-0Deeney (Penaltı kaçırdı)

77’ 3-0Mkhitaryan

Maça süratli başlayan taraf Arsenal oldu. 8’de Mesut Özil’in ortasında golü bulan Mustafi Londra ekibini öne geçirirken 59’da Aubameyang farkı ikiye çıkardı.

62’de Deeney, Watford namına bir penaltı atışından yararlanamadı. Petr Cech, Arsenal kariyerinde ilk olarak bir penaltı kurtardı.

77’de Mkhitaryan attığı golle maçın sonucunu belirledi: 3-0.

Arsenal puanını 48 yaparken Watford 36 puanda kaldı.

Mesut Özil, Premier Lig’de 50. asistini yaparken bu sayıya en süratli ulaşan isim oldu.

Tarih: 11.03.2018 18:11 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur