Arma Turan’a Barcelona’dan teklif

G.Saray U10 takımı oyuncusu ve Barcelona FCBEscola İstanbul okulunda eğitim alan Simge Turan, İspanya’da düzenlenecek milletlerarası futbol turnuvasına çağrıldı.

Turan, 25-30 Mart tarihleri arasında İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenecek FcBarcelona milletlerarası futbol turnuvasında Türkiye’yi temsilcilik edecek.

PSG VE MİLAN DA GÖSTERI ETMİŞTİ

Geleceğin yıldız oyuncuları aralarında gösterilen genç kabiliyet Arma Turan bugüne kadar geçtiğimiz yıllarda PSG ve Hollanda’nın Ajax takımından sonradan İtalya’nın köklü kulübü olan Milan’ın davetlisi olarak Junior Camp antrenmanlarına katıldı.

Sembol Turan ufak yaşına karşın kısa sürede futbol kariyerinde Avrupa’nın üç manâlı kulübünde eğitimlere katılarak kendini geliştirmesi ve başarılı olması dikkatlerden kaçmadı.

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

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