Arda ve Emre’den down sendromlu çocuklarla sürpriz

Eyüp Belediyesi Dünya Down Sendromu Günü’nde Zahir Kafe’de bir faaliyet düzenledi. Etkinliğe ulusal futbolcular Arda Turan ve Emre Belözoğlu, oyuncu Sinem Öztürk ve şarkıcı Tarık Mengüç de katıldı.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Okumuş ve Milli futbolcular down sendromlu çocuklarla mutfağa girip Zahir Kafe’de düzenlenen kutlamalara katıldı. Kutlamalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Mehteran Takımı’nın marşlarıyla başladı. Mehteran takımının marşlarına eşlik eden down sendromlu çocuklar gönüllerince eğlendi. Mehteran marşlarıyla coşan çocuklar eğitmenler göre düzenlenen çalışmalarda pasta yapımındaki hünerlerini gösterdi. Çocukların katıldığı etkinliğe Eyüp Belediye Başkanı Remzi Kültürlü, Remzi Aydınlatılmış’ın eşi Tülay Kültürlü, şarkıcı Tarık Mengüç, ulusal futbolcular Emre Belözoğlu ve Arda Turan da önlüklerini giyerek destek verdi. Renkli görüntülere sahne olan faaliyet mart ayı doğumu olanların doğum günü pastası kesimiyle sürdü. Doğum günü etkinliğinde pasta kesilerek çocuklara saat hediye edildi.

“Bu tebessüm her şeye layık”

Ufak mutluluklarla dünyaya bedel katmaya çalıştıklarını bildiren Eyüp Belediye Başkanı Remzi Kültürlü, “Biz defalarca şunu söyledik; bir insanın yüzündeki gülüş her şeye layık. Sizler görüyorsunuz. Engellilerimiz ve yakınlarının mutluluğunu görmek harika bir duygu. Küçük mutluluklarla dünyamıza layık katmaya çalışıyoruz. bu arada günümüzü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Ulusal futbolcular Arda Turan ve Emre Belözoğlu’na, down sendromlu çocuklar yoğun ilgi gösterirken, Emre Belözoğlu, bu hassasiyetten son derece hoşnut olduklarını belirterek, “Böylesine hoş anlamlı bir günde çorbada tuzumuz olsun istedik. Sayın başkanımızın bu konuya gösterdiği hassasiyet bizi fazla etkiledi. Bugün burada olmaktan nedeniyle çok mutluyum. Onlarla beraber vakit dinmek benim için çok neşe saçan bir durum. Onların yanında olduğumuzu, tekrar tekrar yanlarında olmamız gerektiğini hatırlamamız adına buradayız” ifadelerini kullandı.

Arda Turan: “Onlara yardım etmek fazla önemli”

Eyüp Belediyesi’nin güzel bir işe imza attığını söyleyen Arda Turan, “Kardeşlerimizi memnun etmek fazla kayda değer. Onlara hayatlarında yardımcı olmak çok kayda değer. Eyüp Belediye Başkanımıza ve buradaki herkese ayrı olarak fazla teşekkür ediyorum. Çok hoş bir işe imza atıyorlar. Bu işin ucundan yakalamak bile bizi mutlu ediyor. Onları mutlu etmeye çalıştık, umarım mutlu olmuşlardır” dedi.

Down sendromlu çocuklarla bir bir ilgilenen ulusal futbolcular hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de dikkatsizlik etmedi. Milli futbolcular kurulan minyatür kalede çocuklarla bir vakit futbol oynadı. Bunun yanı sıra Zahir Kafe Atölyesinde ‘Duyu Bütünleme Odası’ açılışı da yapıldı. Bu merkezde zihinsel ve fiziksel engelli çocukların gelişimleri konusunda çalışmalar yapılacağı öğrenildi.

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Kaynak: spor.haber7.com

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